‘Novo Lahm’: Kimmich assume protagonismo na Alemanha em busca de superar fracassos

Protagonista da Alemanha, Joshua Kimmich participou de todos os cinco gols da sua seleção na vitória por 5 a 4 (placar agregado) contra a Itália pelas quartas de final da Liga das Nações. Antes promessa comparada ao lendário Philipp Lahm, o jogador de 30 anos já veste a braçadeira de capitão da equipe alemã e é protagonista na missão de liderar a nova safra. Agora, falta ao versátil lateral (ou volante?) um título de peso para deixar sua marca no país europeu, como fez o seu antecessor.

Além do time identificado, Bayern de Munique, e da nacionalidade, Kimmich tem em comum com Lahm a capacidade de exercer com maestria os papéis de defensor e meio-campista. Foi pela lateral-direita que liderou a classificação alemã, sacramentada nesse domingo (23). Na ida, foram duas assistências. Na volta, mais dois passes. Em um deles, demonstrou a inteligência do veterano que já é e cobrou escanteio para o companheiro de clube Musiala enquanto a defesa italiana discutia fora da pequena área. Para completar, ainda marcou um gol de pênalti.

A faceta garçom de Joshua já é conhecida: são 25 assistências em 99 jogos com a camisa da seleção alemã, ou seja, praticamente uma a cada quatro partidas. Na temporada, contando também os compromissos por clubes, são 14 assistências em 48 duelos.

Kimmich na atual edição da Liga das Nações

8 jogos (8 titular)

2 gols

5 assistências

6 grandes chances criadas

21 passes decisivos

10 desarmes

Joshua Kimmich bate pênalti para a Alemanha contra a Itália na Liga das Nações (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

O currículo de Kimmich com o Bayern é invejável e deixaria o antecessor orgulhoso: são oito campeonatos nacionais e uma Champions League. Já pela seleção alemã, a única conquista foi a extinta Copa das Confederações de 2017. O número é o mesmo de Lahm, mas o troféu solitário do ex-jogador foi a histórica Copa do Mundo de 2014, marcada pelo 7 a 1 diante dos donos da casa.

O tetracampeonato mundial alemão, porém, foi sucedido de fracassos. O período difícil coincide com o início da trajetória de Kimmich na seleção: o lateral viu as suas duas participações em Copas terminarem com eliminação doída na fase de grupos.

Portanto, o atleta bávaro ainda busca a sua redenção com a Alemanha. Para isso, conta com uma safra renovada, personificada especialmente nas figuras de Jamal Musiala (Bayern) e Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Mais maduro após as frustrações, Kimmich quer se ver livre do simbolismo de fracasso na seleção alemã.

Capitão da Alemanha, Philipp Lahm levanta taça da Copa do Mundo de 2014 (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

Alemanha de Kimmich busca título da Liga das Nações

A primeira grande chance de Kimmich e companhia renovarem as esperanças do torcedor alemão é a Liga das Nações. A equipe comandada por Julian Nagelsman está classificada para a semifinal, na qual enfrentará Portugal de Cristiano Ronaldo. O jogo acontece apenas em 4 de junho, quatro dias antes da decisão. Na outra chave, duelam as campeãs mundiais Espanha e França.