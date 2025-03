Gol ‘bizarro’ da Alemanha viraliza na web: ‘Que loucura’

A vitória parcial a Alemanha sobre a Itália por 3 a 0, no primeiro tempo, em partida válida pela Liga das Nações, foi marcada por um lance surpreendente. O caso aconteceu no segundo gol da partida, marcado por Musiala. O camisa 10 aproveitou um cochilo da defesa adversária para balançar as redes após uma cobrança de escanteio.

Esta não foi a primiera vez na história do futebol que um time aproveitou um cochilo da defesa adversária para marcar. Contudo, o lance envolvendo Musiala fugiu de qualquer normalidade. Em um momento de plena desatenção, o atacante da Alemanha ficou livre na área com o gol livre para marcar. Na jogada, toda a defesa da Itália foi reclamar com o árbitro da partida, inclusive o goleiro Donnarumma.

O tento viralizou rapidamente nas redes sociais. Diversos internautas se mostraram surpresos com a cena e criticaram a defesa da italiana, que se mostrou completamente dispersa no lance. Vale destacar, que o árbitro não havia autorizado a cobrança de escanteio, porém, conforme a regra, determinado gesto não é necessário para escanteios. Veja a repercussão abaixo:

Alemanha x Itália

As duas seleções europeias se enfrentam pelas quartas de final da Nations League. A vitória parcial do time alemão, por 3 a 0, o classifica para a próxima fase do torneio, tendo em vista que o placar agregado do confronto se encontra em 5 a 1 para a Alemanha, que venceu o primeiro jogo por 2 a 1, na Itália.