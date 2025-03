Em jogo que teve de tudo, Alemanha passa pela Itália na Liga das Nações

Em um duelo entre Seleções que somam 14 finais em Copas do Mundo, a Alemanha empatou com a Itália por 3 a 3 pelo jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações, neste domingo (23), em Dortmund. No agregado, a vantagem alemã por 5 a 4.

No primeiro tempo, um massacre da Alemanha com uma vitória parcial por 3 a 0 com gols de Kimmich, Musiala e Kleindienst. Portanto, no intervalo, a Itália sabia que precisaria marcar pelo menos quatro gols para avançar.

A Azzurra voltou do intervalo com outra postura e conseguiu o empate, dando outro tom para um jogo que parecia resolvido.

Moise balançou a rede em duas oportunidades. Na sequência, a arbitragem chegou a marcar um pênalti para os italianos após falta sofrida por Di Lorenzo .

Mas, ao consultar o VAR, o juiz anulou a marcação. Nos minutos finais, Raspadori converteu um pênalti para a equipe visitante e colocou mais emoção na partida até o apito final.

Como foi o jogo?

A Alemanha quis aproveitar o fator casa e finalizou aos 14 segundos de jogo com Mittelstãdt soltando uma bomba em direção ao gol. Na sequência, Goretzka arriscou da meia-lua e a bola passou pela trave esquerda de Donnarumma.

A Itália finalizou pela primeira vez aos quatro minutos com Barella pegando uma sobra na entrada da área. Mas, a bola passou por cima do gol. Aos 15, um bombardeio de finalizações da Alemanha com Tah, Schlotterbeck, Mittelstädt e Rüdiger.

Aos 22, Gatti levou cartão amarelo depois de cometer uma falta dura em Musiala. Kimmich cobrou a falta e Kleindienst tentou finalizar de cabeça, mas a falta de ataque foi assinalada.

Aos 26, Sané finalizou de fora da área, mas a bola parou nas mãos do goleiro adversário. Três minutos depois, Buongiorno cometeu pênalti em Kleindienst após puxar a camisa do adversário. Kimmich converteu em um chute cruzado de perna direita.

A Alemanha ampliou o placar aos 36 minutos. Após bela defesa de Donnarumma de mão trocada em cabeceio de Kleindienst, a defesa italiana não percebeu a cobrança de escanteio de Kimmich. Então, Musiala aproveitou o vacilo para ampliar o placar.

Antes do intervalo, ainda deu tempo da Alemanha ampliar a vantagem. Kimmich, que participou de todos os gols da partida na primeira etapa, recebeu a bola livre e cruzou para Kleindienst cabecear para o fundo do gol. Donnarumma até fez a defesa, mas a bola já tinha entrado no gol.

A Itália começou o segundo tempo com duas alterações: Politano e Frattese nas vagas de Gatti e Maldini. Aos três minutos, em erro de saída de bola do adversário, Moise entrou livre na grande área e soltou uma bomba para diminuir a vantagem alemã.

A Alemanha baixou a intensidade na posse de bola e levou mais um gol de Moise aos 23 minutos com assistência de Raspadori. Os italianos cresceram no jogo e após muita pressão, a arbitragem anulou um pênalti da equipe visitante.

No final do jogo, a Itália empatou com um pênalti convertido por Raspadori e quase buscou a virada. A Alemanha jogou na defensiva para administrar a vantagem do placar agregado.

Com o resultado, a Alemanha avançou para a semifinal da Liga das Nações a agora terá pela frente a Seleção de Portugal, que venceu a Dinamarca na prorrogação por 5 a 2.

Alemanha e Itália empatam por 3 a 3 em jogo emocionante pelas quartas de final da Liga das Nações. (Foto: DFB/Philipp Reinhard)

✅ FICHA TÉCNICA

ALEMANHA 3 X 3 ITÁLIA

QUARTAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA- UEFA NATIONS LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 23 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund

🥅 Gols: Kimmich(1ºT/30'), Musiala (1ºT/36), Kleindienst (1ºT/44') (ALE); Moise (2ºT/3'/23') e Raspadori (2ºT/49') (ITA) (3-3)

🟨 Cartões amarelos: Gatti, Buongiorno e Bastoni (ITA); Adeyemi e Kleindienst (ALE)

⚽ ESCALAÇÕES:

ALEMANHA (Técnico: Julian Nageslmann):

Baumann; Kimmich, Rüdiger (Bisseck), Tah, Schlotterbeck e Mittelstãdt; Stiller (Gross) e Goretzka (Amiri); Sané (Adeyemí), Musiala (Andrich) e Kleindienst

(Técnico: Luciano Spaletti):

Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Gatti (Politano), Barella, Ricci (Zaccagni), Tonali (Raspadori), Udogie; Maldini (Frattesi) e Kean (Lucca)

📑 ARBITRAGEM

Árbitro: Szymon Marciniak-POL

Assistentes: Tomasz Listkiewicz-POL e Adam Kupsik-POL

VAR: Pawel Pskit-POL