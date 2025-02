Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (22), alguns dos destaques dos jogos de hoje são o Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Pernambucano, Campeonato Baiano, na Premier League, Bundesliga, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Português.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 22 de fevereiro de 2025)

Campeonato Carioca

Flamengo x Maricá - 19h - Sportv e Premiere

Boavista x Volta Redonda - 19h - BandSports e Canal GOAT

Sampaio Corrêa-RJ x Portuguesa-RJ - 21h15 - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Mineiro (semifinais)

América-MG x Cruzeiro - 16h30 - Globo, Sportv e Premiere

Tombense x Atlético-MG - 19h - Premiere

Campeonato Paranaense (quartas)

São Joseense x Operário-PR - 15h30 - Nsports

Maringá x Coritiba - 16h - RICtv, Nsports e TV Coxa Prime

Campeonato Gaúcho (semifinais)

Caxias x Internacional - 16h30 - Globo, Sportv 2 e Premiere

Grêmio x Juventude - 21h30 - Sportv e Premiere

Campeonato Pernambucano

Petrolina x Sport - 16h30 - Canal GOAT

Decisão x Náutico - 16h30 - Canal GOAT e TV FPF Betnacional (YouTube)

Maguary x Santa Cruz - 16h30 - Globo

Campeonato Baiano

Atlético de Alagoinhas x Vitória - 18h30 - TVE Bahia

Bahia x Juazeirense - 18h30 - TVE Bahia

Premier League

Everton x Manchester United - 9h30 - ESPN e Disney+

Arsenal x West Ham - 12h - ESPN e Disney+

Bournemouth x Wolverhampton - 12h - ESPN 4 e Disney+

Ipswich x Tottenham - 12h - Disney+

Fulham x Crystal Palace - 12h - Disney+

Southampton x Brighton - 12h - Disney+

Aston Villa x Chelsea - 14h30 - Disney+

Bundesliga

Holstein Kiel x Bayer Leverkusen - 11h30 - CazéTV, Nosso Futebol e OneFootball

Wolfsburg x Bochum - 11h30 - OneFootball

Mainz x St. Pauli - 11h30 - OneFootball

Borussia Mönchengladbach x Augsburg - 11h30 - OneFootball

Borussia Dortmund x Union Berlin - 14h30 - RedeTV!, Nosso Futebol, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Francês

Lille x Monaco - 13h - CazéTV

Auxerre x Olympique de Marselha - 17h05 - CazéTV

Campeonato Espanhol

Alavés x Espanyol - 10h - Disney+

Rayo Vallecano x Villarreal - 12h15 - Disney+

Valencia x Atlético de Madrid - 14h30 - ESPN e Disney+

Las Palmas x Barcelona - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Parma x Bologna - 11h - Disney+ Venezia x Lazio - 11h - Disney+

Torino x Milan - 14h - ESPN 4 e Disney+

Inter de Milão x Genoa - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Sunderland x Hull City - 9h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Escocês

Hibernian x Celtic - 9h30 - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Racing Ferrol x Córdoba - 10h - Disney+

Eibar x Racing Santander - 12h15 - Disney+

Sporting Gijón x Almería - 17h - Disney+

Campeonato Turco

Samsunspor x Rizespor - 13h - Disney+

Campeonato Português

Benfica x Boavista - 15h - Disney+

Campeonato Saudita

Al Ittihad x Al Hilal - 15h15 - Band, BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Holandês

Feyenoord x Almere City - 16h - Disney+

Estoril x Rio Ave - 17h30 - Disney+

Campeonato Argentino

Boca Juniors x Aldosivi - 19h30 - ESPN 4 e Disney+

San Martín x River Plate - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

MLS

Los Angeles FC x Minnesota United - 18h - Apple TV

Inter Miami x New York City - 21h30 - Apple TV Atlanta United x Montréal - 21h30 - Apple TV

Cincinnati x New York Red Bulls - 21h30 - Apple TV

Columbus Crew x Chicago Fire - 21h30 - Apple TV

DC United x Toronto - 21h30 - Apple TV

Orlando City x Philadelphia Union - 21h30 - Apple TV

Austin x Sporting Kansas City - 22h30 - Apple TV

Houston Dynamo x Dallas - 22h30 - Apple TV

Nashville x New England Revolution - 22h30 - Apple TV

St. Louis x Colorado Rapids - 22h30 - Apple TV