Las Palmas x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela LaLiga

Las Palmas e Barcelona se enfrentam neste sábado (22), às 17h00 (de Brasília), no Estadio de Gran Canaria. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo terá a transmissão excluisva da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Las Palmas atualmente ocupa a 17ª posição da LaLiga, primeira colocação acima da zona de rebaixamento. O clube ainda não sabe o que é vencer em 2025. São sete jogos disputados, seis derrotas e um empate. Em todo o campeonato, são apenas seis vitórias para o time, uma delas contra o próprio Barcelona no jogo do primeiro turno. Na última rodada, a equipe perdeu para o Mallorca pelo placar de 3 a 1.

O Barcelona, por outro lado, consquistou uma vitória importantissíma contra o Rayo Vallecano na última rodada e alcançou o topo da tabela. Hoje, com 51 pontos, a equipe da Catalunha busca vencer para se distanciar do Real Madri, que tem a mesma pontuação do Barcelona, e do Atlético de Madri, atualmente com 50, um a menos que o líder blaugrana.

O retrospecto entre as duas equipes é favorável ao Barcelona. Ao total, são 78 jogos disputados e 48 vitórias do clube catalão. O Las Palmas, por sua vez, foi superior em 22 jogos. As outras oito partidas terminaram empatadas.

Confira as informações do jogo entre Las Palmas e Barcelona

✅ FICHA TÉCNICA

LAS PALMAS X BARCELONA

25ª RODADA- LALIGA

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 17h00 (de Brasília)

📍 Local: Estadio de Gran Canaria, em Las Palmas (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LAS PALMAS (Técnico: Diego Martínez): Cillessen, Mármol, Juan Herzog, Suarez e Viti; Bajcetic, Muñoz, Moleiro, Loiodice e Fuster; McBurnie.

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick): Szcezsny, Baldé, Inigo Martínez, Cubarsí e Fort; Pedri, De Jong e Gavi; Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal.