West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês
West Ham e Chelsea terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da Premier League. A partida será realizada nesta sexta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
West Ham ⚒️
Na estreia, o West Ham sofreu uma derrota dura para o Sunderland por 3 a 0, fora de casa, e os Hammers entram na zona de rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Mayenda, Ballard e Isidor, trio de atletas que estavam nos Black Cats na última temporada.
Chelsea 🔵
O Chelsea, por sua vez, empatou com o Crystal Palace por 0 a 0, no Stamford Bridge, em Londres. Em dia da estreia de Estêvão em jogos oficiais, os Blues não conseguiram furar o bloqueio dos visitantes e não levaram perigo ao gol de Dean Henderson. Além do ex-Palmeiras, os brasileiros João Pedro e Andrey Santos também estiveram em campo.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre West Ham e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
West Ham 🆚 Chelsea
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro)
📺VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
West Ham (Técnico: Graham Potter)
Hermansen, Kilman, Aguerd e Todibo; Diouf, Guido Rodriguez, Ward-Prowse e Wan-Bissaka; Lucas Paquetá; Füllkrug e Bowen.
❌ Desfalques: Luis Guilherme e Summerville.
❓ Dúvidas: George Earthy.
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez, Cucurella, Chalobah, Acheampong e Reece James; Enzo Fernández, Caicedo, Bynoe-Gittens, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro.
❌ Desfalques: Nkunku, Nicolas Jackson, Badiashile, Levi Colwill e Lavia.
❓ Dúvidas: Adarabioyo.
