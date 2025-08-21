West Ham e Chelsea terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da Premier League. A partida será realizada nesta sexta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

West Ham ⚒️

Na estreia, o West Ham sofreu uma derrota dura para o Sunderland por 3 a 0, fora de casa, e os Hammers entram na zona de rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Mayenda, Ballard e Isidor, trio de atletas que estavam nos Black Cats na última temporada.

Chelsea 🔵

O Chelsea, por sua vez, empatou com o Crystal Palace por 0 a 0, no Stamford Bridge, em Londres. Em dia da estreia de Estêvão em jogos oficiais, os Blues não conseguiram furar o bloqueio dos visitantes e não levaram perigo ao gol de Dean Henderson. Além do ex-Palmeiras, os brasileiros João Pedro e Andrey Santos também estiveram em campo.

Ficha do jogo WES CHE 2ª rodada Premier League Data e Hora Sexta-feira (22), às 16h (de Brasília) Local Estádio Olímpico de Londres (ING) Árbitro Michael Oliver Assistentes Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro) Var Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR) Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre West Ham e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

West Ham 🆚 Chelsea

2ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de agosto, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️Arbitragem: Michael Oliver

🚩Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro)

📺VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

West Ham (Técnico: Graham Potter)

Hermansen, Kilman, Aguerd e Todibo; Diouf, Guido Rodriguez, Ward-Prowse e Wan-Bissaka; Lucas Paquetá; Füllkrug e Bowen.

❌ Desfalques: Luis Guilherme e Summerville.

❓ Dúvidas: George Earthy.

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez, Cucurella, Chalobah, Acheampong e Reece James; Enzo Fernández, Caicedo, Bynoe-Gittens, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro.

❌ Desfalques: Nkunku, Nicolas Jackson, Badiashile, Levi Colwill e Lavia.

❓ Dúvidas: Adarabioyo.

