Palmeiras e Universitario se enfrentam nesta quinta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+.

continua após a publicidade

+ Palmeiras anuncia a contratação de Jefté

Após vencer por 4 a 0 o jogo de ida, em Lima, no Peru, a equipe de Abel Ferreira pode perder por até três gols de diferença e ainda assim avançar na competição.

Ficha do jogo PAL UNI LIBERTADORES Oitavas de final - jogo de volta Data e Hora quinta-feira, 21 de agosto, às 21h30 (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Piero Maza (CHI) Assistentes Carlos Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI) Var Rodrigo Carvajal (CHI) Onde assistir

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras chega para o duelo diante da equipe peruana com 100% de aproveitamento nas partidas que disputou na Copa Libertadores. Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, o time terá a vantagem de decidir as eliminatórias em casa.

continua após a publicidade

No Brasileirão, o Verdão vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, fora de casa, e ocupa a segunda colocação, com 39 pontos, quatro atrás do Flamengo, que tem uma partida a mais.

Gustavo Gómez comemora gol marcado pelo Palmeiras sobre o Universitario, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

UNIVERSITÁRIO X PALMEIRAS

JOGO DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 21 de agosto, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Transmissão: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI);

🚩 Assistentes: Carlos Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI);

🏁 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton (Marcelo Lomba); Khellven, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio (Veiga); Allan, Ramón Sosa e Luighi.

UNIVERSITÁRIO (Técnico: Jorge Fossati)

Britos; Corzo, Carabalí e Di Benedetto; Polo, Pérez Guedes, Ureña, Concha e Inga; Flores e Valera.