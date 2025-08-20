Palmeiras x Universitario: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (21), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final
Palmeiras e Universitario se enfrentam nesta quinta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+.
Após vencer por 4 a 0 o jogo de ida, em Lima, no Peru, a equipe de Abel Ferreira pode perder por até três gols de diferença e ainda assim avançar na competição.
Ficha do jogo
Como chega o Palmeiras
O Palmeiras chega para o duelo diante da equipe peruana com 100% de aproveitamento nas partidas que disputou na Copa Libertadores. Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, o time terá a vantagem de decidir as eliminatórias em casa.
No Brasileirão, o Verdão vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, fora de casa, e ocupa a segunda colocação, com 39 pontos, quatro atrás do Flamengo, que tem uma partida a mais.
✅ FICHA TÉCNICA
UNIVERSITÁRIO X PALMEIRAS
JOGO DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 21 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;
📺 Transmissão: ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI);
🚩 Assistentes: Carlos Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI);
🏁 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton (Marcelo Lomba); Khellven, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio (Veiga); Allan, Ramón Sosa e Luighi.
UNIVERSITÁRIO (Técnico: Jorge Fossati)
Britos; Corzo, Carabalí e Di Benedetto; Polo, Pérez Guedes, Ureña, Concha e Inga; Flores e Valera.
