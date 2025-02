O Flamengo, que passa por um grande momento neste início de temporada, pode ter alguns jogadores convocados na Data-Fifa de março. Um deles é Wesley, titular da lateral direita. O jovem de 21 anos é constantemente elogiado por torcedores, que pedem seu nome na próxima lista da Canarinho. Ex-lateral do clube carioca, Athirson, em entrevista exclusiva ao Lance!, elogiou o atleta e enalteceu a possibilidade de vestir a Amarelinha.

- O Wesley, assim que ele começou a jogar, vi muito potencial nele. Muita força, velocidade, facilidade de chegar no ataque. Por não ter tido base nos clubes grandes desde pequeno, ele perdeu alguns aspectos de técnica, alguns aspectos de organização de posicionamento, mas aos poucos ele foi acertando isso quando chegou no Flamengo, quando chegou no profissional, foi amadurecendo. A mudança de chegar num grande clube é totalmente diferente - iniciou Athirson, Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor e comentarista do canal "Band".

- Ele não sentiu a pressão de vestir a camisa do Flamengo, isso para ele é muito bom. Foi crescendo, ganhando confiança e aos poucos melhorando esses aspectos que a gente mencionou da parte técnica, sendo importante para o time, ganhando seu espaço e se tornou um titular absoluto. Do jeito que ele vem evoluindo, do jeito que vem trabalhando, acredito muito que ele tenha sim, grande chance de se tornar um jogador de Seleção Brasileira - completou.

Números de Wesley com a camisa do Flamengo

Wesley estreou no time principal do Flamengo em dezembro de 2021. Desde então, o lateral soma 116 jogos, com 63 vitórias, 26 empates e 27 derrotas.

Elogios para Danilo

Outro nome que está agradando Athirson é Danilo. Durante o bate-papo com o Lance!, o ex-jogador relembrou um bastidor com o atual defensor rubro-negro.

- Falar do Danilo é muito fácil, né? Tive uma oportunidade de estar com ele em Brasília, quando a Seleção veio jogar aqui. Fui lá fazer uma visita para ele no hotel. Levei o Pedro, filho de um amigo meu, Gedeon. E, batendo papo numa rodinha, esse menino, o Pedro, falou assim: "ó, você tem que jogar no Flamengo". Foi muito legal que ele respondeu: "pô, quem sabe, tal, pode ser". Ele tava com contrato ainda na Juventus, mas ele falou, naquela conversa, que ele já vinha jogando como zagueiro. Então, assim, o Flamengo trouxe um jogador muito bom tecnicamente, um jogador com experiência internacional - analisou.

Danilo em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Por ele estar em temporada, não sentiu tanto a mudança. É um jogador que se cuida muito, que realmente vai ajudar nesse elenco do Flamengo. Um atleta que chegou para somar e para deixar também o seu registro como grande profissional que é, deixar uma grande marca no Flamengo - concluiu.

