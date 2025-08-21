menu hamburguer
PSG x Angers: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Ligue 1

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Francês

psg angers ligue 1
imagem cameraPSG x Angers: segunda rodada do Campeoanto Francês (Foto: Arte/Lance!)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
12:10
PSG e Angers terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da Ligue 1. A partida será realizada nesta sexta-feira (22), às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), pela segunda rodada da Ligue 1; a transmissão no Brasil é da CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

PSG 🔵🔴

Na estreia, o PSG teve atuação de pouco brilho, mas fez o suficiente para vencer o Nantes em sua estreia na Ligue 1. Já na segunda etapa do confronto, Vitinha, que conduziu a braçadeira de capitão na ausência de Marquinhos, anotou o gol da vitória por 1 a 0, em finalização de fora da área. Com o triunfo, o time de Luis Enrique assumiu o segundo lugar, mas divide a posição em pontos e saldo com outras seis equipes: Strasbourg, Lyon, Toulouse, Auxerre, Angers e Rennes, que também venceram seus compromissos pelo mesmo placar.

Angers ⚫⚪

O próprio Angers, por sua vez, também estreou com vitória na liga. A equipe superou o Paris FC por 1 a 0, em casa. Na temporada passada, o clube encerrou a competição na 14ª colocação, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Com o objetivo de evitar novo desgaste, o Angers reforçou o elenco com contratações como o meia Louis Mouton e o goleiro Hervé Koffi — este, inclusive, foi o principal destaque na estreia, com sete defesas decisivas.

Ficha do jogo

PSG-escudo-onde-assistir
PSG
angers
ANG
2ª rodada
Ligue 1
Data e Hora
Sexta-feira (22), às 15h45 (de Brasília)
Local
Parc des Princes, em Paris (FRA)
Árbitro
Hakim Ben El Hadj
Assistentes
Gwenaël Pasqualotti; Florian Gonçalves de Araujo e Michaël Leleu (quarto árbitro)
Var
Mathieu Vernice e Mehdi Mokhtari (assistente)
Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)
Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé.

❌ Desfalques: Presnel Kimpembe (vírus); Senny Mayulu (coxa); Gianluigi Donnarumma (afastado)

Angers (Técnico: Alexandre Dujeux)
Hervé Koffi; Carlens Arcus, Ousmane Camara, Jordan Lefort; Lilian Raolisoa, Marius Courcoul, Haris Belkebla, Yassin Belkhdim e Florent Hanin; Sidiki Chérif e Esteban Lepaul.

Vitinha - PSG x Nantes
PSG em comemoração pel ogol de Vitinha na estreia em ação na estreia da Ligue 1(Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP)

