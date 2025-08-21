PSG x Angers: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Ligue 1
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Francês
- Matéria
- Mais Notícias
PSG e Angers terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da Ligue 1. A partida será realizada nesta sexta-feira (22), às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), pela segunda rodada da Ligue 1; a transmissão no Brasil é da CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video
Relacionadas
- Onde Assistir
Palmeiras x Universitario: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Onde Assistir20/08/2025
- Onde Assistir
Godoy Cruz x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Onde Assistir20/08/2025
- Onde Assistir
LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Onde Assistir20/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
PSG 🔵🔴
Na estreia, o PSG teve atuação de pouco brilho, mas fez o suficiente para vencer o Nantes em sua estreia na Ligue 1. Já na segunda etapa do confronto, Vitinha, que conduziu a braçadeira de capitão na ausência de Marquinhos, anotou o gol da vitória por 1 a 0, em finalização de fora da área. Com o triunfo, o time de Luis Enrique assumiu o segundo lugar, mas divide a posição em pontos e saldo com outras seis equipes: Strasbourg, Lyon, Toulouse, Auxerre, Angers e Rennes, que também venceram seus compromissos pelo mesmo placar.
Angers ⚫⚪
O próprio Angers, por sua vez, também estreou com vitória na liga. A equipe superou o Paris FC por 1 a 0, em casa. Na temporada passada, o clube encerrou a competição na 14ª colocação, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Com o objetivo de evitar novo desgaste, o Angers reforçou o elenco com contratações como o meia Louis Mouton e o goleiro Hervé Koffi — este, inclusive, foi o principal destaque na estreia, com sete defesas decisivas.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre PSG e Angers (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 Angers
Segunda rodada da Ligue 1
📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de agosto, às 15h45(de Brasília);
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA);
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube);
🕴️Arbitragem: Hakim Ben El Hadj
🚩Assistentes: Gwenaël Pasqualotti; Florian Gonçalves de Araujo e Michaël Leleu (quarto árbitro)
📺VAR: Mathieu Vernice e Mehdi Mokhtari (assistente)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé.
❌ Desfalques: Presnel Kimpembe (vírus); Senny Mayulu (coxa); Gianluigi Donnarumma (afastado)
Angers (Técnico: Alexandre Dujeux)
Hervé Koffi; Carlens Arcus, Ousmane Camara, Jordan Lefort; Lilian Raolisoa, Marius Courcoul, Haris Belkebla, Yassin Belkhdim e Florent Hanin; Sidiki Chérif e Esteban Lepaul.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias