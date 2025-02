Fulham x Crystal Palace: onde assistir e horário do jogo ple Premier League

Fulham e Crystal Palace se enfrentam neste sábado (22), às 12h (horário de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra. O confronto válido pela 26° rodada da Premier League terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

O Fulham é o oitavo colocado na tabela com 39 pontos acumulados, até o momento. Nas últimas cinco partidas, o clube perdeu duas e venceu as outras três, inclusive sobre o Notting Forest por 2 a 1 pela 25° rodada. Andreas Pereira, ex-alvo do Palmeiras, deve começar no banco de reservas mas é uma boa alternativa para o técnico Marco Silva.

O Crystal palace, por sua vez, é o 13° colocado com 30 pontos e foi derrotado pelo Everton por 2 a 1 na última rodada.

As equipes se encontraram apenas 13 vezes pela Premier League e o retrospecto é equilibrado. Cada lado venceu quatro vezes, além de cinco empates.

Fulham e Crystal palace se enfrentam neste sábado pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Fulham x Crystal Palace

26° Rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra.

📺 Onde assistir: Disney+ (Youtube)