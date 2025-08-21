menu hamburguer
Onde Assistir

Real Betis x Alavés: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol

imagem cameraReal Betis x Alavés: segunda rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Lance!
Sevilha (ESP)
Dia 21/08/2025
14:07
  • Matéria
Real Betis e Alavés terão os caminhos cruzados pela segunda rodada de La Liga. A partida será realizada nesta sexta-feira (22), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Bento Villamarín, em Sevilha (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Real Betis 🟢

Na estreia, o Betis empatou em 1 a 1 com o Elche, recém-promovido à primeira divisão do futebol espanhol. Os gols foram marcados por Aitor Ruibal, pelo clube alviverde, e Germán Valera igualou o placar na reta final da partida.

Alavés 🔵

O Alavés, por sua vez, começou a La Liga vencendo o Levante por 2 a 1, em casa, com gols de Toni Martínez e Nahuel Tenaglia nos acréscimos da partida. Os Granotes diminuíram o revés com Jeremy Toljan, aos 68 minutos.

Ficha do jogo

Real Betis-escudo-onde-assistir
BET
Alavés-escudo-onde-assistir
ALA
2ª rodada
La Liga
Data e Hora
Sexta-feira (22), às 16h30 (de Brasília)
Local
Estádio Bento Villamarín, em Sevilha (ESP)
Árbitro
Miguel Ángel Ortiz
Assistentes
José Antonio Garrido, Guillermo Santiago e Álvaro Cánovas (quarto árbitro)
Var
Daniel Jesús Trujillo (VAR1) e Adrián Cordero (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Betis e Alavés (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Real Betis 🆚 Deportivo Alavés
2ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bento Villamarín, em Sevilha (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Miguel Ángel Ortiz
🚩Assistentes: José Antonio Garrido, Guillermo Santiago e Álvaro Cánovas (quarto árbitro)
📺VAR: Daniel Jesús Trujillo (VAR1) e Adrián Cordero (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Rodríguez; Altimira, Fornals; Ruibal, Lo Celso, Riquelme; Hernández.

❌ Desfalques: Marc Roca, Isco e Diego Llorente.
Dúvidas: Abde Ezzalzouli e Nelson Deossa.

Alavés (Técnico: Eduardo Coudet)
Sivera; Otto, Tenaglia, Garces, Parada; Vicente, Guridi, Blanco, Ibanez, Alena; Martínez.

❌ Desfalques: Hugo Novoa.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Cucho Hernández, do Betis, tenta passar pela marcação do defensor do Como
Cucho Hernández, do Betis, tenta passar pela marcação do defensor do Como em amistoso (Foto: Divulgação/Betis)

