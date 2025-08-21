Real Betis x Alavés: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol
Real Betis e Alavés terão os caminhos cruzados pela segunda rodada de La Liga. A partida será realizada nesta sexta-feira (22), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Bento Villamarín, em Sevilha (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Real Betis 🟢
Na estreia, o Betis empatou em 1 a 1 com o Elche, recém-promovido à primeira divisão do futebol espanhol. Os gols foram marcados por Aitor Ruibal, pelo clube alviverde, e Germán Valera igualou o placar na reta final da partida.
Alavés 🔵
O Alavés, por sua vez, começou a La Liga vencendo o Levante por 2 a 1, em casa, com gols de Toni Martínez e Nahuel Tenaglia nos acréscimos da partida. Os Granotes diminuíram o revés com Jeremy Toljan, aos 68 minutos.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Betis e Alavés (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Betis 🆚 Deportivo Alavés
2ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bento Villamarín, em Sevilha (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Miguel Ángel Ortiz
🚩Assistentes: José Antonio Garrido, Guillermo Santiago e Álvaro Cánovas (quarto árbitro)
📺VAR: Daniel Jesús Trujillo (VAR1) e Adrián Cordero (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Rodríguez; Altimira, Fornals; Ruibal, Lo Celso, Riquelme; Hernández.
❌ Desfalques: Marc Roca, Isco e Diego Llorente.
❓ Dúvidas: Abde Ezzalzouli e Nelson Deossa.
Alavés (Técnico: Eduardo Coudet)
Sivera; Otto, Tenaglia, Garces, Parada; Vicente, Guridi, Blanco, Ibanez, Alena; Martínez.
❌ Desfalques: Hugo Novoa.
❓ Dúvidas: -
