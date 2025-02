Everton x Manchester United: onde assistir e horário do jogo pela Premier League

Everton e Manchester United se enfrentam neste sábado (22), às 9h30 (horário de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool, na Inglaterra. O confronto válido pela 26° rodada da Premier League terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

O Everton é o 14° colocado na tabela, com 30 pontos. Na última rodada a equipe conseguiu vencer o Crystal Palace por 2 a 1, com direito a gol do ex-jogador do Flamengo, Carlos Alcaraz.

O Manchester United, por sua vez, está uma posição abaixo do adversário de sábado e tem um ponto a menos. Os Reds foram derrotados pelo Tottenham no último domingo (16) por 1 a 0. A equipe precisa voltra a vencer para se distanciar da zona de rebaixamento.

Na Premier League as equipes já se enfrentaram 191 vezes, e os Red Devils levam vantagem no retrospecto do confronto. Foram 86 vitórias para Manchester contra 59 do Everton. Além de outros 46 empates.

Bruno Fernandes marcou o gol que garantiu a vitória do Manchester United sobre o Rangers (Foto: Oli SCARFF / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Everton x Manchester United

26° Rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Goodison Park, em Liverpool, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Youtube)