Zico, maior ídolo da história do Flamengo, comentou o retorno de Neymar ao futebol brasileiro. Exaltando a qualidade do jogador, o Galinho de Quintino garantiu que o camisa 10 teria menos responsabilidade jogando pelo time carioca do que em outras equipes. Além disso, pontuou a necessidade do atacante mudar alguns aspectos fora de campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Talvez, no Flamengo de hoje, ele teria menos responsabilidade. Dividiria mais a responsabilidade do que em qualquer outro time. Tem muita gente boa (no Flamengo). O grande problema do Neymar é a questão do profissional Neymar. Ele tem que saber que, para ter sucesso hoje, vai ter que mudar um pouco a vida dele pessoal, os compromissos. Tem que se dedicar ao futebol. Por mais talento que ele possa ter, o preparo físico é outra coisa. A possibilidade do pessoal, hoje, anular um grande jogador, é muito grande, por conta de preparação e esquemas táticos. Então, não adianta - iniciou Zico, em entrevista ao podcast "Só resenha".

Zico, ídolo do Flamengo, comenta retorno de Neymar ao Brasil (Foto: Abner Dourado/AGIF)

- Ele tem que estar mais bem preparado do que qualquer outro para ele voltar ao nível de Seleção. Eu adoraria, sou fã dele. Ele é um dos últimos jogadores do futebol brasileiro a ter um talento fora da curva. E outra coisa: quando você tem um problema como ele teve, do joelho, como também tive, a vida muda. Os movimentos mudam, você tem que se proteger mais - completou.

continua após a publicidade

Números de Neymar pelo Santos

Desde seu retorno ao Peixe, Neymar, de 33 anos, disputou cinco jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real