Arsenal x West Ham: onde assistir, horário e prováveis escalações

Arsenal e West Ham se enfrentam neste sábado (22), às 12h (horário de Brasília), no London Stadium, na Inglaterra. O confronto válido pela 26° rodada da Premier League terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

O Arsenal venceu o Leicester City por 2 a 0 no último sábado (16) e se consolidou na vice liderança do campeonato com 53 pontos acumuldos. Kai Havertz, Gabriel Jesus e Takehiro Tomiyasu continuam no departamento médico e Ben White deve começar a partida no banco mas é uma opção na equipe.

O West Ham, por sua vez, ocupa a 16° colocação com 27 pontos. Na 25° rodada os Hammers foram derrotados pelo Brentford por 1 a 0. Lucas Paquetá sofreu uma lesão no tornozelo durante o treino na semana passada e continua se recuperando.

Arsenal e West Ham se enfrentam pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x West Ham

26° Rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: London Stadium, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Nwaneri, Merino, Trossard.

WEST HAM: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Alvarez, Ward-Prowse; Bowen, Soler, Kudus; Ferguson.