imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Brasil x Grécia no Mundial de vôlei: horário e onde assistir

O confronto terá transmissão do Sportv2 e pelo streaming da VBTV

imagem cameraBrasil na VNL (Foto: Divulgação Volleyballworld)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
12:16
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil estreia no Mundial de vôlei feminino nesta sexta-feira (22), às 9h30 (de Brasília), contra a Grécia, em Chiang Mai, na Tailândia. A Seleção faz parte do Grupo C e também enfrenta Porto Rico e França na fase classificatória.

Brasil x Grécia

BRA
GRE
Mundial de vôlei
Fase classificatória
Data e Hora
Quinta-feira (22), às 9h30 (de Brasília)
Local
Chiang Mai, na Tailândia
Árbitro
Onde assistir

A Seleção feminina vai em busca de um título inédito. A equipe já chegou à final quatro vezes, mas ficou com a medalha de prata. Na última edição, realizada nos Países Baixos e na Polônia em 2022, a seleção brasileira perdeu a final para a Sérvia, atual bicampeã do torneio.

Após conquistar o segundo lugar na Liga das Nações em uma final disputada contra a Itália, o elenco comandado por Zé Roberto chega embalado para o campeonato. A equipe nunca enfrentou a Grécia.

zé-roberto-guimarães-seleção-brasileira-vôlei-feminino-brasil
Zé Roberto Guimarães no comando da Seleção Brasileira de vôlei feminino (Foto: VNL)

Datas

  • 22 de agosto - Brasil x Grécia - 9h (de Brasília)
  • 24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)
  • 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
  • Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
  • Quartas de final: 3 e 4 de setembro
  • Semifinais: 6 de setembro
  • Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro

Convocadas do Brasil

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

