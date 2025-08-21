Brasil x Grécia no Mundial de vôlei: horário e onde assistir
O confronto terá transmissão do Sportv2 e pelo streaming da VBTV
O Brasil estreia no Mundial de vôlei feminino nesta sexta-feira (22), às 9h30 (de Brasília), contra a Grécia, em Chiang Mai, na Tailândia. A Seleção faz parte do Grupo C e também enfrenta Porto Rico e França na fase classificatória.
Brasil x Grécia
A Seleção feminina vai em busca de um título inédito. A equipe já chegou à final quatro vezes, mas ficou com a medalha de prata. Na última edição, realizada nos Países Baixos e na Polônia em 2022, a seleção brasileira perdeu a final para a Sérvia, atual bicampeã do torneio.
Após conquistar o segundo lugar na Liga das Nações em uma final disputada contra a Itália, o elenco comandado por Zé Roberto chega embalado para o campeonato. A equipe nunca enfrentou a Grécia.
Datas
- 22 de agosto - Brasil x Grécia - 9h (de Brasília)
- 24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)
- 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
- Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro
Convocadas do Brasil
Levantadoras: Macris e Roberta
Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
Líberos: Laís e Marcelle
