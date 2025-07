Quem joga no futebol hoje? Neste terça-feira (1), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das oitavas de final do Mundial de Clubes e do Campeonato Finlandês.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 1 de julho de 2025)

Mundial de Clubes (oitavas)

Real Madrid x Juventus – 16h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Borussia Dortmund x Monterrey – 22h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Jogos de hoje: o Borussia Dortmund enfrenta o Monterrey nas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Borussia Dortmund/Divulgação)

Campeonato Finlandês

KuPS x Gnistan – 12h – OneFootball

Confira o andamento dos times brasileiros no Mundial de Clubes

Botafogo

Eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final com uma derrota por 1 a 0, o Botafogo já retornou para o Rio de Janeiro. Após a eliminação no Mundial, John Textor decidiu demitir o treinador Renato Paiva e agora o clube está em busca de outro comandante.

Palmeiras

Após eliminar o Botafogo, o alviverde agora se prepara para enfrentar o Chelsea nas quartas de final na próxima sexta-feira (4). O time treinado por Abel Ferreira irá enfrentar os Blues desfalcado por conta das suspensões de Gustavo Goméz e Joaquín Piquerez.

Flamengo

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (1) depois de ser eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final por 4 a 2. O time treinado por Filipe Luís retorna dos Estados Unidos com duas más notícias: a lesão de Erick Pulgar, que fraturou o quinto metatarso, e a iminente saída de Gerson, que deve estar a caminho do Zenit, da Rússia.

Fluminense

Após vencer a Inter de Milão por 2 a 0 nas oitavas de final, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Al Hilal na próxima fase do Mundial.

