Junho de 2025 ficará marcado na história do futebol como o período que iniciou o formato inédito do Mundial de Clubes da Fifa — e o encerramento do mês foi coroado com as maiores surpresas da competição até aqui: as classificações de Fluminense e Al-Hilal contra gigantes europeus. A seguir, o Lance! mostra os melhores momentos dos jogos de segunda-feira (30) do torneio intercontinental.

Inter de Milão 0x2 Fluminense

Sob tarde ensolarada de Charlotte, o dia de Mundial começou marcado por contornos épicos para o futebol brasileiro. O Fluminense, com a garra tricolor nas veias, enfrentou a Inter de Milão e, com eficiência no ataque e segurança defensiva, venceu por 2 a 0. Germán Cano abriu o placar com o 106º gol dele vestido pela Armadura em 200 partidas, enquanto o herói Hércules selou a vitória com tento que ecoou como um hino nas arquibancadas. A Inter, atônita desde o fim da temporada europeia, viu seus sonhos desmoronarem ante a exibição do time de Renato Gaúcho.

Manchester City 3x4 Al-Hilal

Na outra batalha, o Al-Hilal, guiado pelo talento tropical, desafiou o titã Manchester City em um confronto que transcendeu o gramado e alcançava a esfera geopolítica do continente asiático. O placar de 4 a 3, finalizado em 120 minutos, foi uma ode ao futebol. A esperança saudita saiu dos pés de Malcom, enquanto a consolidação da vitória veio com Marcos Leonardo, autor de duas bolas na rede na partida. Pilar defensivo, Koulibaly também contribuiu com sua marca na frente. Apesar dos gols de Bernardo Silva; Haaland e Foden, a equipe de Pep Guardiola sucumbiu a grande exibição do goleiro Bono.

Agora, as duas equipes de fora do Velho Continente, unidas pelo destino em um confronto épico, se preparam para duelar na sexta-feira (4). Pelas quartas de final do Mundial de Clubes, no Camping World Stadium, em Orlando, às 16h (de Brasília), onde a glória mundial estará a três passos de suas chuteiras.

