João Fonseca x Brooksby nesta quarta em Wimbledon; horário e onde assistir

Dois dias após a convincente vitória sobre o anfitrião Jacob Fearnley (51º do mundo), João Fonseca disputa a segunda rodada de Wimbledon nesta quarta. O inédito duelo contra o americano Jenson Brooksby (101º) começa às 7h (de Brasília), na quadra 12 do Grand Slam britânico, com transmissão da ESPN 2 (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

Como a quadra do jogo desta quarta não tem teto retrátil (ao contrário da de estreia), é provável que o jogo sofra algumas interrupções. Isso porque a previsão é de chuva para a capital britânica.



Ex-número 33 do mundo, o rival do brasileiro nesta quarta foi vice-campeão, no sábado, do ATP 250 de Eastbourne, também na grama, perdendo a final para o compatriota Taylor Fritz. Com a campanha no torneio inglês, o americano subiu nada menos que 48 posições no ranking. Pela vitória de segunda-feira, na estreia de Wimbledon, contra o holandês Tallon Grieksbpoor (29), o americano, de 24 anos, vai subindo mais seis colocações.

João Fonseca, de 18 anos, também vai garantindo uma inédita entrada no top 50 com o triunfo da estreia no Grand Slam britânico. Atualmente o 54º do mundo (seu melhor ranking na carreira), o carioca, por ora, subirá seis posições.

O vencedor do jogo entre Brooksby e o brasileiro enfrenta, na terceira rodada, o americano Learner Tien ou o chileno Nicolas Jarry. Enquanto o primeiro eliminou o compatriota Nishesh Basavareddy, o segundo protagonizou a maior zebra do primeiro dia de jogos, desbancando o dinamarquês Holger Rune, oitavo do mundo. Caso alcance a terceira rodada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira já vai igualar a campanha de Roland Garros, mês passado, quando parou nessa fase. Até agora, é o maior feito do brasileiro em Grand Slams.



Nesta segunda, João Fonseca brasileiro celebrou a maneira como derrotou Farnley:



- Partida difícil, contra um britânico, jogando em casa, torcida contra, muito nervosismo no início do jogo - reconheceu João Fonseca, que, semana passada, derrotou o belga Zizou Bergs (50º) na primeira rodada do ATP 250 de Eastbourne, também na grama.



