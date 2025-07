Mal começou, e as zebras estão soltas em Wimbledon. Nesta terça-feira, o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, foi um dos favoritos que se despediram logo na estreia. Méritos do francês Arthur Rinderknech (72º) , que venceu por 7/6(3), 6/7(8), 6/3, 6/7(5) e 6/4.

- Nem sei bem onde começar. Minhas pernas ainda estão tremendo. Estou muito feliz pela partida ter terminado. Você não pode controlar quando joga contra alguém como Zverev, que está no topo há tantos anos. Esse esporte é muito difícil, mas que momento, que emoção - celebrou o francês, após sua primeira partida na carreira contra um top 5.

Há duas semanas, na grama do ATP 500 do Queen's Club, de Londres, o francês desbancara o americano Ben Shelton, 10º do mundo.

Mais cedo, o italiano Lorenzo Musetti, semifinalista ano passado, também parou na primeira rodada: nesta terça: 6/2, 4/6, 7/5 e 6/1 para o georgiano Nikoloz Basilashvili, 128º.

Zebras já derrubaram quatro favoritos em Wimbledon

Ao todo, quatro favoritos já se despediram logo na estreia de Wimbledon: o dinamarquês Holger Rune e o russo Daniil Medvedev completam essa lista Desde 2000 é apenas a terceira vez que esse feito acontece em Grand Slams. As outras foram em Roland Garros, em 2008 e no US Open de 2019.



Sinner encara Vukic em Wimbledon

Já o líder do ranking, Jannik Sinner, venceu sem sustos, nesta terça, o compatriota Luca Nardi. Na quinta-feira, o número 1 do mundo terá pela frente o australiano Aleksandar Vukic (93º), algoz de Chun-Hsin Tseng, de Taipei. No confronto direto, a vantagem é do italiano, com duas vitórias em dois jogos, o mais recente nas quartas de final de Sofia, na Bulgária, em 2022.



Caso confirme o favoritismo, Sinner terá pela frente, na terceira rodada, o argentino Mariano Navone (91º) ou o espanhol Pedro Martinez (52º), que derrotaram, na estreia, respectivamente, o canadense Denis Shapovalov (30º) e o anfitrião George Loffhagen (293º).



A emoção do francês Arthur Rinderknech ao derrotar o alemão Alexander Zverev na quadra central de Wimbledon (Foto: Glyn KIRK / AFP)