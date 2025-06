João Fonseca desafia Fritz em Eastbourne; horário e onde assistir

Depois de se tornar o mais jovem, desde 2015, a vencer uma partida na grama do ATP 250 de Eastbourne, na segunda-feira, João Fonseca, de 18 anos, volta à quadra central nesta quarta. Em confronto inédito, o carioca, 57º do mundo, terá pela frente o quinto melhor tenista do ranking, o americano Taylor Fritz, de 27 anos. O jogo começa por volta das 12h (de Brasília) e tem transmissão da plataforma de streaming Disney+.➡️Clique para assistir no Disney+

Profissional desde 2015 e nove anos mais velho que João Fonseca, Fritz tem mais vitórias na grama na carreira (37, em 61 partidas) do que o brasileiro no currículo (24, em 41 jogos de ATP), somando todos os pisos. Apenas na superfície do torneio britânico, o americano soma quatro conquistas, três delas em Eastbourne: em 2019, 2022 e no ano passado. O outro troféu nesse piso foi no início de junho, no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha.





Curiosamente, há 10 anos, o americano estabeleceu uma marca que só viria a ser batida pelo carioca nesta segunda: a de mais jovem a vencer uma partida na competição britânica. Na época, então 761º do mundo, aos 17 anos, o tenista dos EUA superou o espanhol Pablo Carreno Busta (66º).



Nesta quarta, o fato de não ser favorito pode ser um grande trunfo para o brasileiro, que entrará sem qualquer pressão e já vinha mostrado evolução na semana passada, na derrota por 5/7, 7/6 (3) e 7/6 (8), numa batalha de 2h44m, para o italiano Flavio Cobolli (24º, de 26 anos), na primeira rodada de Halle, na Alemanha. Na ocasião, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira teve um match-point no tiebreak decisivo.







Na vitória desta segunda, a sua primeira em três torneios de ATP na grama na carreira, João Fonseca destacou a força mental, para vencer de virada, por 6/7 (8), 6/0 e 6/3, o belga Zizou Bergs (50º), que, no último dia 15, foi vice na grama de S'Hertogenbosch, na Holanda:



- Muito feliz com a forma com que fiquei mentalmente na partida, ganhei nove games seguidos. No terceiro set veio um pouco de nervosismo, que é normal, mas consegui manter, quebrá-lo de volta e dominar a partida. Foi muito importante esse lado mental hoje e muito feliz com minha primeira vitória na grama, em ATP



Onde assistir a João Fonseca x Taylor Fritz, oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne

📅 Dia: quarta-feira, 25 de junho de 2025;

⏰ Horário: por volta de 12h (horário de Brasília)

🗺️ Local: Quadra central de Eastbourne, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)