Relembre polêmicas do próximo rival de João Fonseca; vídeos

O próximo rival de João Fonseca, na segunda rodada do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, na quarta-feira, já protagonizou momentos polêmicos na carreira. Aos 27 anos, o americano Taylor Fritz é o número 5 do mundo, com 305 vitórias e 201 derrotas como profissional.



De seus nove títulos na carreira, o número 1 dos EUA venceu três justamente no torneio britânico: ano passado, em 2022 e em 2019. João Fonseca, por sua vez, celebrou, contra o belga Zizou Bergs (50º), na segunda-feira, sua primeira vitória na grama em três torneios de ATP na carreira.



A polêmica mais recente protagonizada por Fritz aconteceu semana passada, na derrota na estreia do ATP 500 do Queen's Club, de Londres, para o francês Corentin Moutet (89º), por 6/7, 7/6 e 7/5. O americano, que desperdiçou um match-point na partida, acertou uma bolada à queima-roupa no adversário. E logo se desculpou:







Embora a jogada contra Moutet pudesse ter sido evitada, a polêmica protagonizada por Fritz há dois anos, em Roland Garros, foi muito maior. Na vitória sobre o anfitrião Arthur Rinderknech, o americano pediu silêncio à torcida. E, merecidamente, deixou a quadra sob muitas vaias.





João Fonseca e Fritz têm um título no ano

Tanto João Fonseca quanto Fritz venceram um ATP em 2025. O brasileiro, em fevereiro, se tornou o mais jovem do país a conquistar um título desse nível, ao triunfar no saibro de Buenos Aires.





Já Fritz, que soma 21 vitórias em 32 jogos, venceu, há duas semanas, na grama do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. Na final, ele derrotou o anfitrião e número 3 do mundo Alexander Zverev, por 6/3 e 7/6. Foi o nono troféu do americano na carreira, o quarto nesse piso.

O potente saque é uma das armas de Fritz. Não por acaso, o californiano está entre os recordistas de aces na temporada: 312, em 32 jogos, na sexta colocação nesse quesito.

Americano derrotou brasileiros nas estreias de 2024 e de 2022



Ano passado, em Eastbourne, o então 13º do mundo começou a campanha vitoriosa derrotando o brasileiro Thiago Wild (74º), o mais bem rankeado adversário de Fritz naquela semana. Depois, ele superou o chinês Juncheng Shang (104º), além dos australianos Aleksander Vukic (81º) e, na final, Max Purcell (94º).

Em 2023, Fritz perdeu na estreia do torneio britânico para o compatriota Mackenzie McDonald (64º)



No título de 2022, o americano iniciou a campanha derrotando outro brasileiro: Thiago Monteiro (94º). Depois, superou o cazaque Aleksander Bublik (39º), o australiano Alex De Minaur (24º) e o título veio com triunfo sobre o compatriota Maxime Cressy (60º).



Profissional desde 2015, Fritz soma, na grama, na carreira, 37 triunfos e 24 derrotas, com um aproveitamento de 60%.



Já João Fonseca vai em busca, contra o favorito americano, da maior vitória até aqui. Em janeiro, na estreia do Aberto da Austrália, o jovem brasileiro eliminou o russo Andrey Rublev (9º). Por ora, seu único triunfo contra um top 10.



