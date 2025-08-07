menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (07/08/2025

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (7)

Vegetti, do Vasco, durante partida contra o Independiente del Valle em São Januário
imagem cameraPablo Vegetti em ação pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
07/08/2025
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (7), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Masculina, da Copa do Brasil Feminina, da Europa League, Conference League e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 7 de agosto de 2025)

Copa do Brasil (oitavas)

Vasco x CSA – 20h – Sportv e Premiere
CRB x Cruzeiro – 20h – Prime Video

Europa League (fase preliminar)

Cluj x Braga – 13h30 – OneFootball
Häcken x Brann – 14h – Canal GOAT
Panathinaikos x Shakhtar Donetsk – 15h – OneFootball

Jogos de hoje: o Shakhtar Donetsk enfrenta o Panathinaikos na Europa League(Foto: Reprodução/Kevin)
Conference League (fase preliminar)

Víkingur x Brondby – 15h45 – OneFootball
Partizan x Hibernian – 16h – Canal GOAT e OneFootball

Copa do Brasil Feminina

América-MG (F) x Santos (F) – 15h – Sportv

Campeonato Inglês (Terceira divisão)

Port Vale x Cardiff City – 16h – Disney+

Campeonato Argentino

San Lorenzo x Vélez Sarsfield – 19h – ESPN 4 e Disney+

Copa Centro-Americana na Concacaf

CSD Municipal x Sporting San Miguelito – 23h – Disney+
Managua x Alajuelense – 23h – Disney+

