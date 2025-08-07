Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (07/08/2025
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (7)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (7), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Masculina, da Copa do Brasil Feminina, da Europa League, Conference League e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 7 de agosto de 2025)
Copa do Brasil (oitavas)
Vasco x CSA – 20h – Sportv e Premiere
CRB x Cruzeiro – 20h – Prime Video
Europa League (fase preliminar)
Cluj x Braga – 13h30 – OneFootball
Häcken x Brann – 14h – Canal GOAT
Panathinaikos x Shakhtar Donetsk – 15h – OneFootball
Conference League (fase preliminar)
Víkingur x Brondby – 15h45 – OneFootball
Partizan x Hibernian – 16h – Canal GOAT e OneFootball
Copa do Brasil Feminina
América-MG (F) x Santos (F) – 15h – Sportv
Campeonato Inglês (Terceira divisão)
Port Vale x Cardiff City – 16h – Disney+
Campeonato Argentino
San Lorenzo x Vélez Sarsfield – 19h – ESPN 4 e Disney+
Copa Centro-Americana na Concacaf
CSD Municipal x Sporting San Miguelito – 23h – Disney+
Managua x Alajuelense – 23h – Disney+
