CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

CRB e Cruzeiro disputam, nesta quinta-feira (7), vaga nas quartas de final

imagem cameraJogo de volta pelas oitavas de final será disputado nesta quinta-feira (7), no Estádio Rei Pelé
Belo Horizonte
Dia 07/08/2025
12:19
CRB e Cruzeiro disputam, nesta quinta-feira (7), às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo, no Mineirão, terminou empatado por 0 a 0. Novo empate, por qualquer placar, leva a definição do classificação para os pênaltis. A partida terá transmissão do Prime Video.

CRB x Cruzeiro

Escudo-CRB
CRB
Cruzeiro-escudo-onde-assistir
CRU
Copa do Brasil
Oitavas de final
Data e Hora
Quinta-feira, 7 de agosto de 2025, 21h
Local
Estádio Rei Pelé, Maceió
Árbitro
Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Neuza Inês Back (SP)
Var
Bráulio da Silva Machado (SC)
Onde assistir

O Cruzeiro tenta quebrar um jejum na Copa do Brasil. Maior vencedor da competição, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), a Raposa não chega às quartas de final desde 2019, quando passou pelo Fluminense nas oitavas, pelo Atlético-MG nas quartas, e parou no Internacional, na semifinal.

➡️Cruzeiro define futuro na Copa do Brasil diante do CRB, em Maceió

Cruzeiro e CRB disputam tira-teima à parte na Copa do Brasil

A partida desta quinta-feira (7) define também um tira-teima entre Cruzeiro e CRB na Copa do Brasil. Pela segunda fase da edição de 2006, a equipe celeste venceu por 2 a 0 no Rei Pelé, eliminando a necessidade do jogo de volta em Belo Horizonte. E em 2020, o time alagoano levou a melhor na terceira fase, vencendo por 2 a 0 no Mineirão e empatando por 1 a 1 em casa.

Cruzeiro e CRB não saíram do 0 a 0, no primeiro jogo, no Mineirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB (Técnico: Eduardo Barroca)
Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael (Breno Herculano)

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson

