Europeus avaliam indicação de brasileiro à Bola de Ouro: ‘Piada’

Um dos mais respeitados prêmios do futebol mundial, a Bola de Ouro premia ano após ano os principais destaques da temporada que se passou. A revista France Football divulgou na manhã desta quinta-feira (7) os indicados às premiações da temporada 2024/25, com dois brasileiros: Vini Jr e Raphinha.

Assim que as indicações foram anunciadas, o assunto repercutiu muito na Europa, e a indicação de Vini Jr foi alvo de debate. De maneira geral, o nome do brasileiro não foi muito bem recebido entre os 30 melhores jogadores do mundo.

Na temporada passada, o brasileiro ficou muito perto de ganhar o prêmio, mas ficou em segundo. O espanhol Rodri levou à melhor. Veja reação dos europeus depois da indicação de Vini Jr à Bola de Ouro.

Bola de Ouro exposta (Foto: AFP)

Veja reação dos europeus depois da indicação do brasileiro à Bola de Ouro

"Vini Jr, sério?"

"Uma lista de piadas. Rice, Vini Jr. e Bellingham são os ursos polares do Texas"

"Os únicos jogadores que não mereciam as indicações ao prêmio da Bola de Ouro na minha opinião: Vini Jr, Fabiano Ruiz, Lautaro Martínez"

"Como Vini Jr. foi indicado à Bola de Ouro? Seu declínio e desempenho abaixo da média foram visíveis ao longo da temporada? A influência das relações públicas em Madri é enorme"

Confira informações sobre a disputa

O Teatro Châtelet, em Paris, será o palco da cerimônia que celebrará os grandes nomes do futebol mundial. Serão diversas categorias premiadas, incluindo a tradicional Bola de Ouro masculina e feminina, o Troféu Kopa (melhor jogador/a jovem), o Troféu Yashin (melhor goleiro/a) e o Troféu Gerd Müller (maior goleador/a por clube/seleção nacional). Raphinha é o principal brasileiro na Bola de Ouro.

Além disso, a premiação contará com o Troféu Johan Cruyff (melhor treinador/a de clube/seleção nacional), o prêmio de Clube do Ano (masculino e feminino), e o Prêmio Sócrates, concedido pelo Grupo L’Équipe e Peace and Sport, que reconhece ações solidárias ou causas sociais de atletas engajados. Há três novos prêmios este ano: o Troféu Yashin feminino, o Troféu Gerd Müller feminino e o Troféu Koppa feminino.