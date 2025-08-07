menu hamburguer
Europeus avaliam indicação de brasileiro à Bola de Ouro: 'Piada'

Raphinha e Vini Jr foram os indicados do Brasil

Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro
imagem cameraTroféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro (Foto: Divulgação)
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Bernardo Pinho
07/08/2025
13:51
Um dos mais respeitados prêmios do futebol mundial, a Bola de Ouro premia ano após ano os principais destaques da temporada que se passou. A revista France Football divulgou na manhã desta quinta-feira (7) os indicados às premiações da temporada 2024/25, com dois brasileiros: Vini Jr e Raphinha.

Assim que as indicações foram anunciadas, o assunto repercutiu muito na Europa, e a indicação de Vini Jr foi alvo de debate. De maneira geral, o nome do brasileiro não foi muito bem recebido entre os 30 melhores jogadores do mundo.

Na temporada passada, o brasileiro ficou muito perto de ganhar o prêmio, mas ficou em segundo. O espanhol Rodri levou à melhor. Veja reação dos europeus depois da indicação de Vini Jr à Bola de Ouro.

Bola de Ouro exposta (Foto: AFP)
Veja reação dos europeus depois da indicação do brasileiro à Bola de Ouro

"Vini Jr, sério?"

"Uma lista de piadas. Rice, Vini Jr. e Bellingham são os ursos polares do Texas"

"Os únicos jogadores que não mereciam as indicações ao prêmio da Bola de Ouro na minha opinião: Vini Jr, Fabiano Ruiz, Lautaro Martínez"

"Como Vini Jr. foi indicado à Bola de Ouro? Seu declínio e desempenho abaixo da média foram visíveis ao longo da temporada? A influência das relações públicas em Madri é enorme"

Confira informações sobre a disputa

O Teatro Châtelet, em Paris, será o palco da cerimônia que celebrará os grandes nomes do futebol mundial. Serão diversas categorias premiadas, incluindo a tradicional Bola de Ouro masculina e feminina, o Troféu Kopa (melhor jogador/a jovem), o Troféu Yashin (melhor goleiro/a) e o Troféu Gerd Müller (maior goleador/a por clube/seleção nacional). Raphinha é o principal brasileiro na Bola de Ouro.

Além disso, a premiação contará com o Troféu Johan Cruyff (melhor treinador/a de clube/seleção nacional), o prêmio de Clube do Ano (masculino e feminino), e o Prêmio Sócrates, concedido pelo Grupo L’Équipe e Peace and Sport, que reconhece ações solidárias ou causas sociais de atletas engajados. Há três novos prêmios este ano: o Troféu Yashin feminino, o Troféu Gerd Müller feminino e o Troféu Koppa feminino.

