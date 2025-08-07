Newcastle x Espanyol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do amistoso
Confira todas as informações do duelo de preparação para 2025/26
Newcastle e Espanyol se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 15h30 (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne (ING), em amistoso de preparação para a temporada 2025/26. O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
A equipe inglesa, comandada por Eddie Howe, faz seu sexto amistoso dos sete previstos como parte da recuperação física e de ritmo. Entretanto, o momento não é positivo: dos cinco confrontos disputados, os Magpies só venceram apenas um: o primeiro, diante do Carlisle United. Desde então, foram três derrotas e um empate diante do Tottenham.
Ficha do jogo
Para o Espanyol, o duelo sabatino representa o último do período pré-temporada. Além dos jogos "amigáveis", os Periquitos disputaram a simbólica Copa da Catalunha, mas perderam a decisão diante do Girona nos pênaltis. Depois da derrota, foram três vitórias seguidas, diante de Southampton, Wolfsburg e Union Berlin.
Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Espanyol (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle x Espanyol
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: sexta-feira, 8 de agosto de 2025, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne (ING)
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Dan Burn e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Joelinton e Sandro Tonali; Jacob Murphy, Anthony Gordon e Harvey Barnes
🔵⚪ Espanyol (Técnico: Manolo González)
Ángel Fortuño; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera e Carlos Romero; Ramón Terrats e Edu Expósito; Tyrhys Dolan, Javi Hernández e Javi Puado; Roberto Fernández
Tudo sobre
