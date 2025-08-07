Chelsea x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Equipes se preparam durante a pré-temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Chelsea e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 15h (de Brasília), em amistoso de pré-temporada, no Stamford Bridge. O confronto será transmitido no Brasil pela DAZN.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Chelsea volta a campo pela primeira vez desde a conquista do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, em julho. Os Blues se preparam para o início da temporada que se inicia contra o Crystal Palace, no dia 17 de agosto.
Ficha do jogo
Por outro lado, o Bayer Leverkusen realizará o 5º amistoso na pré-temporada após uma excursão feita no Rio de Janeiro. A equipe se prepara no início de trabalho de Erik ten Hag visando a estreia na Copa da Alemanha, na sexta-feira (15).
Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Bayer Leverkusen (onde assistir, horário, escalações e local):
Chelsea 🆚 Bayer Leverkusen
Amistoso
📆 Data e horário: sexta-feira, 8 de agosto, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
👁️ Onde assistir: DAZN
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez; James, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer e Gittens; João Pedro
🔴⚫ Bayer Leverkusen (Técnico: Erik ten Hag)
Flekken; Tapsoba, Quansah e Hincapie; Arthur, Palacios, Andrich e Grimaldo; Tella e Tillman; Kofane
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias