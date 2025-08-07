menu hamburguer
Coritiba x Chapeocoense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Em confronto direto, Coxa e Chape estão no G-4 da Série B

imagem cameraCoritiba e Chapecoense jogam pela Série B, no Couto Pereira. Foto: Arte/Lance!
Curitiba (PR)
Dia 07/08/2025
21:00
Em confronto direto, Coritiba e Chapecoense se enfrentam na sexta-feira (8), às 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo da 21ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Rede TV (tv aberta), Espn (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

O Coxa está na segunda colocação, com 38 pontos, mesma pontuação do líder Goiás, e tem a defesa menos vazada (14 gols), enquanto a Chape ocupa a quarta posição, com 33 pontos, dois acima do Cuiabá, primeiro time fora do G-4, e possui o melhor ataque (28 gols).

Coritiba x Chapecoense

21ª rodada
Série B do Brasileiro
Data e Hora
Sexta-feira, 8 de agosto de 2025, às 21h35 (de Brasília)
Local
Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Árbitro
Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes
Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)
Var
Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Onde assistir
➡️ Veja a tabela completa da Série B

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de vitória por 2 a 1 contra o Vila Nova, fora de casa e com um a menos, e encerrou um jejum de três jogos sem vencer, com uma derrota e dois empates. Agora, o Coxa está invicto há três partidas.

O treinador Mozart tem apenas uma baixa: o volante Filipe Machado foi expulso e cumpre suspensão. O treinador pode recuar Sebá Gómez para primeiro homem do meio-campo e colocar Wallisson ou Vini Paulista. A outra alternativa é tirar Jacy da zaga para ser volante, com Bruno Melo passando da lateral para a função de origem e a entrada de Zeca.

A Chapecoense venceu o CRB por 3 a 2, na Arena Condá, e chegou a seis jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates. A última derrota foi por 2 a 1 para o Goiás, em casa, pela 14ª rodada, em 29 de junho.

Para o jogo, o técnico Gilmar Dal Pozo não tem desfalque por suspensão. Já Mancha, Eduardo Person, Everton e Jhonnathan seguem no departamento médico.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Amazonas pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X CHAPECOENSE
21ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sexta-feira (8), às 21h35 (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Rede TV (tv aberta), Espn (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebá Gómez, Wallisson (Zeca) e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozo)
Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Mailton, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa.

