Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (07/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (8)

Palmer comemora gol do Chelsea sobre o PSG na final do Mundial
imagem cameraPalmer comemora gol do Chelsea sobre o PSG na final do Mundial (Foto: Franck Fife/AFP)
Dia 08/08/2025
06:00
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os de volta da Série B do Brasileirão, amistosos internacionais, Campeonato Ucraniano e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 8 de agosto de 2025)

Brasileirão Série B

Ferroviária x Amazonas – 19h – Disney+
Coritiba x Chapecoense – 21h35 – RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Amistoso Internacional

Chelsea x Bayer Leverkusen – 15h – DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
Monaco x Inter de Milão – 15h – SportyNet (YouTube)
Newcastle x Espanyol – 15h30 – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Chelsea enfrenta o Bayer Leverkusen em amistoso (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Jogos de hoje: o Chelsea enfrenta o Bayer Leverkusen em amistoso (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Campeonato Ucraniano

Rukh x Dínamo de Kiev – 12h – OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Nuremberg x Darmstadt – 13h30 – OneFootball e Canal GOAT
Preussen Münster x Paderborn – 13h30 – OneFootball

Campeonato Turco

Gaziantep x Galatasaray – 15h30 – Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Birmingham x Ipswich – 16h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Casa Pia x Sporting – 16h15 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Uruguaio

Montevideo City Torque x Boston River – 19h – Disney+

Copa Paulista

Paulista x Rio Branco – 20h – Paulistão (YouTube)

Liga Nacional de Futsal

Santo André x Corinthians – 20h – Canal GOAT e LNFTV (YouTube)

Campeonato Argentino

Newell's Old Boys x Central Córdoba – 21h – Disney+

NWSL

Utah Royals (F) x Kansas City Current (F) – 23h – Canal GOAT

