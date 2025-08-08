Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (07/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (8)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os de volta da Série B do Brasileirão, amistosos internacionais, Campeonato Ucraniano e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 8 de agosto de 2025)
Brasileirão Série B
Ferroviária x Amazonas – 19h – Disney+
Coritiba x Chapecoense – 21h35 – RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
Amistoso Internacional
Chelsea x Bayer Leverkusen – 15h – DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
Monaco x Inter de Milão – 15h – SportyNet (YouTube)
Newcastle x Espanyol – 15h30 – ESPN e Disney+
Campeonato Ucraniano
Rukh x Dínamo de Kiev – 12h – OneFootball
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Nuremberg x Darmstadt – 13h30 – OneFootball e Canal GOAT
Preussen Münster x Paderborn – 13h30 – OneFootball
Campeonato Turco
Gaziantep x Galatasaray – 15h30 – Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Birmingham x Ipswich – 16h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
Casa Pia x Sporting – 16h15 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Uruguaio
Montevideo City Torque x Boston River – 19h – Disney+
Copa Paulista
Paulista x Rio Branco – 20h – Paulistão (YouTube)
Liga Nacional de Futsal
Santo André x Corinthians – 20h – Canal GOAT e LNFTV (YouTube)
Campeonato Argentino
Newell's Old Boys x Central Córdoba – 21h – Disney+
NWSL
Utah Royals (F) x Kansas City Current (F) – 23h – Canal GOAT
