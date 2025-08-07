Casa Pia x Sporting: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Português
Equipes se enfrentam pela primeira rodada da Liga Portugal
- Matéria
- Mais Notícias
Casa Pia e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (8) pela estreia do Campeonato Português da temporada 2025/26. A partida será realizada às 16h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, em Rio Maior (POR); a transmissão é do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
De olho em uma campanha mais consistente do que a da temporada passada, quando ficou na nona colocação do Campeonato Português, o Casa Pia inicia a edição 2025/26 com reforços pontuais no elenco. Entre os principais nomes anunciados estão o zagueiro brasileiro Kaique Rocha, que atuava no Internacional, e o atacante Kélian Nsona, vindo do Hertha Berlin.
O Sporting, por sua vez, inicia sua trajetória na nova temporada com o objetivo de conquistar o tricampeonato português, mas terá que lidar com a ausência de sua principal referência ofensiva: Viktor Gyökeres, que se transferiu para o Arsenal. Para manter a competitividade do elenco, o clube de Lisboa foi ao mercado e apostou em reforços de peso, como Ricardo Manga, que veio do Spartak Moscow, e o atacante colombiano Luís Suárez, ex-Almería.
Tudo sobre o jogo entre Casa Pia e Sporting (onde assistir, horário, escalações e local):
Casa Pia 🆚 Sporting
Campeonato Português 2025/26 – 1ª rodada
📆 Data e horário: sexta-feira, 8 de agosto, às 16h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal de Rio Maior, em Rio Maior (Portugal)
👁️ Onde assistir: Disney +
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚫ Casa Pia (Técnico: João Pereira)
Azevedo, Goulart, Fonte, Tchamba; Mohamed, Sousa, Geraldes, Benaissa-Yahia; Larrazabal, Livolant, Cassiano.
🟢 Sporting (Técnico: Rui Borges)
Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araújo; Morita, Hjulmand, Catamo, Pote, Trincão; Harder.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias