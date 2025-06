João Fonseca vibra pelo Flamengo no Mundial e faz revelação; veja vídeo

Astro do tênis brasileiro, João Fonseca está acompanhando o Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa. Em vídeo publicado pelo "The Players' Tribune" nesta terça-feira (24), o tenista comemorou a vitória do Rubro-Negro contra o Chelsea na segunda rodada da fase de grupos do campeonato. Além disso, João Fonseca revelou que era "bom de bola". Assista ao vídeo abaixo:

— Quando eu era mais novo eu era muito bom no futebol. Meu time é o Flamengo. Eles acabaram de vencer o Chelsea, então estou muito feliz, eu estava acompanhando. Eu adoro assistir futebol, mas, sim, torço para o Flamengo — afirmou João Fonseca.

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Bergs em Eastbourne (Divulgação)

Flamengo derrotou Chelsea de virada

O Flamengo fez história na tarde de sexta-feira (20) ao vencer o Chelsea, de virada, por 3 a 1, no Lincoln Financial Field, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro dominou o time inglês nos dois tempos da partida e, mesmo depois de sofrer o gol de Pedro Neto na etapa inicial, se impôs ainda mais nos 45 minutos finais e contou com as estrelas de Bruno Henrique, Danilo e do jovem Wallace Yan para garantir os três pontos e selar uma atuação marcante.

FLAMENGO 3 X 1 CHELSEA

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO D

🗓️ Data e horário: 20/06/2025, às 15h (horário de Brasília);

📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA);

🥅 Gols: Pedro Neto, 12'/1ºT (Chelsea); Bruno Henrique, 16'/2ºT, Danilo, 19'/2ºT, e Wallace Yan, 37'/2ºT (Flamengo);

🟨 Cartões amarelos: Moises Caicedo, Pedro Neto, Liam Delap (Chelsea); Gerson, Pulgar e Plata (Flamengo);

🟥 Cartões vermelhos: Nicolas Jackson (Chelsea);

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 54.019.

⚽ ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Bruno Henrique); Gerson (Wallace Yan), Luiz Araújo (Michael) e Plata (Pedro).

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Reece James (Lavia), Levi Colwill, Chalobah, Malo Gusto, Marc Cucurella; Enzo Fernández (Guiu), Cole Palmer (Madueke) e Moises Caicedo; Pedro Neto e Liam Delap (Jackson).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ivan Barton (El Salvador);

🚩 Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua);

4️⃣ Quarto árbitro: Ning MA (CHI);

🖥️ VAR: Guillermo Pacheco (México).