Há algumas maneiras de se analisar a derrota de João Fonseca na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, nesta terça (17). Por um lado, foi o mais amargo dos nove reveses em 21 jogos de ATP na temporada. Afinal, foi o único em que o número 57 do mundo, de 18 anos, desperdiçou match-point.

Mas, por outro lado, não dá pra tirar o mérito do italiano Flavio Cobolli, de 23 anos e 24º do mundo. O próprio algoz do brasileiro disse ter feito sua melhor partida da carreira na grama e reconheceu ter tido um pouco de sorte no match-point do rival.

De fato, a ótima atuação do campeão dos ATP de Bucareste e de Hamburgo, neste ano, acabou frustrando o sonho de João Fonseca de vencer a primeira partida desse nível na grama.

João Fonseca mostrou variação e paciência

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira colocou o rival em vários momentos nas cordas. Apesar da derrota, dois pontos bastante positivos na partida do brasileiro foi a variação (com subidas à rede, slices) e uma maior paciência para saber o momento certo de atacar.

Da mesma forma que a derrota para Cobolli foi das mais amargas, por ter ficado tão perto da vitória, o brasileiro já viveu momento totalmente oposto na temporada: salvando match-points e avançando. Foi em fevereiro, no saibro do ATP de Buenos Aires, quando escapou da derrota salvando dois match-points contra o anfitrião Mariano Navone nas quartas de final e, dias depois, conquistou o título.



Enfim, pelo que se viu nesta terça, no torneio alemão, a tendência é a de que o brasileiro desencante na grama na semana que vem, quando vai debutar no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.



Será o último desafio de João Fonseca antes de estrear em Wimbledon, que começa no dia 30.



