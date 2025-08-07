Brasil e Chile no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino: onde assistir e horário
Equipe enfrenta time inédito na competição
O Brasil faz a sua segunda partida na fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino contra o Chile nesta sexta-feira (8). No Grupo D da fase preliminar, a Seleção busca vaga nas oitavas. A partida de estreia acontece às 10h (de Brasília) e tem transmissão no YouTube da Volleyball World, ou abaixo:
A estreia do Brasil foi contra a Bulgária e as brasileiras venceram a partida por 3 sets a 0. Com a Seleção dominando, a ponteira Helena foi a maior pontuadora da partida, marcando 18, sendo quatro aces. As brasileiras dominaram todas as habilidades do jogo.
Ficha do jogo
Brasil e Chile nunca se enfrentaram no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino. No ranking, Chile é a 17ª melhor seleção do mundo. O Brasil é o destaque com a terceira maior potência, atrás de China e Itália.
Equipe do Brasil
O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos. Ela disputou a Liga das Nações (VNL) pela Seleção principal, com pontuação em todos os seguimentos.
➡️ Mundial Sub-21 de Vôlei: agenda de jogos e destaques da Seleção feminina
- Amanda - Levantadora
- Ana Berto - Levantadora
- Larissa - Oposta
- Isa - Ponteira
- Rebeca - Oposta
- Aline - Ponteira
- Luana - Central
- Helena - Ponteira
- Vittoria - Ponteira
- S. Will - Líbero
- Palhano - Central
- Giovana - Central
Agenda de jogos do Brasil na fase preliminar do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino
- Quinta-feira, 7 de agosto | 06h - Brasil x Bulgária
- Sexta-feira, 8 de agosto | 10h - Brasil x Chile
- Sábado, 9 de agosto | 09h - Brasil x Tailândia
- Segunda-feira, 11 de agosto | 09h - Brasil x Tunísia
- Terça-feira, 12 de agosto | 09h - Brasil x Japão
Grupos do mundial
|G
|Grupo A
|Grupo B
|Grupo C
|Grupo D
#
Indonésia
China
Itália
Brasil
#
Argentina
Estados Unidos
Turquia
Japão
#
Sérvia
México
Egito
Tunísia
#
Porto Rico
República Dominicana
Polônia
Tailândia
#
Canadá
Coreia do Sul
Argélia
Chile
#
Vietnã
Croácia
República Tcheca
Bulgária
Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.
FICHA TÉCNICA
MUNDIAL SUB-21 DE VÔLEI FEMININO
BRASIL x CHILE
🏐 Fase: preliminar
📆 Data e horário: sexta-feira, 8 de agosto, às 10h de Brasília
🏟️ Local: Surabaia, na Indonésia
📺 Onde assistir: YouTube Volleyball World
