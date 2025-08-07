Brasil e Chile no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino: onde assistir e horário

O Brasil faz a sua segunda partida na fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino contra o Chile nesta sexta-feira (8). No Grupo D da fase preliminar, a Seleção busca vaga nas oitavas. A partida de estreia acontece às 10h (de Brasília) e tem transmissão no YouTube da Volleyball World, ou abaixo:

continua após a publicidade

A estreia do Brasil foi contra a Bulgária e as brasileiras venceram a partida por 3 sets a 0. Com a Seleção dominando, a ponteira Helena foi a maior pontuadora da partida, marcando 18, sendo quatro aces. As brasileiras dominaram todas as habilidades do jogo.

Ficha do jogo BRA CHI Grupo D Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino Data e Hora Sexta-feira, 8 de agosto, às 10h de Brasília Local Surabaia, na Indonésia Árbitro Eyike Marthe Clémence Assistentes Vinaliev Aleksandar Onde assistir YouTube Volleyball World

Brasil e Chile nunca se enfrentaram no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino. No ranking, Chile é a 17ª melhor seleção do mundo. O Brasil é o destaque com a terceira maior potência, atrás de China e Itália.

continua após a publicidade

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos. Ela disputou a Liga das Nações (VNL) pela Seleção principal, com pontuação em todos os seguimentos.

➡️ Mundial Sub-21 de Vôlei: agenda de jogos e destaques da Seleção feminina

Amanda - Levantadora

Ana Berto - Levantadora

Larissa - Oposta

Isa - Ponteira

Rebeca - Oposta

Aline - Ponteira

Luana - Central

Helena - Ponteira

Vittoria - Ponteira

S. Will - Líbero

Palhano - Central

Giovana - Central

Seleção Brasileira Sub-21 de Vôlei em primeira partida na Indonésia (Foto: Volleyball World)

Agenda de jogos do Brasil na fase preliminar do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino

Quinta-feira, 7 de agosto | 06h - Brasil x Bulgária

Sexta-feira, 8 de agosto | 10h - Brasil x Chile

Sábado, 9 de agosto | 09h - Brasil x Tailândia

Segunda-feira, 11 de agosto | 09h - Brasil x Tunísia

Terça-feira, 12 de agosto | 09h - Brasil x Japão

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Grupos do mundial

G Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D # Indonésia China Itália Brasil # Argentina Estados Unidos Turquia Japão # Sérvia México Egito Tunísia # Porto Rico República Dominicana Polônia Tailândia # Canadá Coreia do Sul Argélia Chile # Vietnã Croácia República Tcheca Bulgária

Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

MUNDIAL SUB-21 DE VÔLEI FEMININO

BRASIL x CHILE

🏐 Fase: preliminar

📆 Data e horário: sexta-feira, 8 de agosto, às 10h de Brasília

🏟️ Local: Surabaia, na Indonésia

📺 Onde assistir: YouTube Volleyball World