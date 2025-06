Bia Haddad enfrenta Svitolina nas oitavas de Bad Homburg; acompanhe

Após estrear com vitória, Bia Haddad retorna à quadra nesta quarta-feira (25) para a disputa das oitavas de final do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. A adversária nesta etapa será a ucraniana Elina Svitolina, 14ª do mundo. Previsto para começar por volta das 8h (horário de Brasília), a partida sofreu atraso, devido ao confronto anterior na quadra central. O confronto tem transmissão pelo streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Acompanhe o jogo

🟢A ucraniana segue agressiva no saque e vence mais um game.

🟢Com segurança, Bia Haddad também confirma o saque.

🟢Svitolina saca bem, acerta um ace e confirma o primeiro serviço de zero.

🟢 Bia Haddad e Elina Svitolina já estão em quadra para o aquecimento.

🟢Previsto para começar por volta das 8h (horário de Brasília), o jogo sofrerá atraso devido ao confronto entre Ekaterina Alexandrova e Maria Sakkari, na quadra central.

Número 1 do Brasil e 21ª do mundo, Bia Haddad desbancou a americana Ashlyn Krueger na estreia, por 2 sets a 0, e já igualou a campanha de 2024, quando venceu na estreia e parou nas oitavas de final. Caso vença o confronto com Svitolina, a paulista enfrentará a italiana Jasmine Paolini, número 4 do ranking, na próxima fase.

O torneio é mais uma etapa da preparação para Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, que acontece a partir da segunda-feira (30). Bia Haddad e João Fonseca são os únicos brasileiros confirmados na chave principal da competição.