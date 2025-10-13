Itália x Israel: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira as principais informações do duelo válido pela oitava rodada
Itália e Israel terão os caminhos cruzados pela quarta rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), no Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), em Unide (ITA). O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
A Itália chega com moral para a partida após vencer a Estônia fora de casa, no sábado (11), por 3 a 1, e ocupam a vice-liderança do Grupo I, com 12 pontos em cinco jogos. Na Data Fifa anterior, os Azzurri venceram Israel por 5 a 4.
Israel, por outro lado, vive momento complicado nas Eliminatórias, já que briga diretamente com a Itália para ir à repescagem e tentar uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A equipe ocupa a terceira colocação, com nove pontos em seis jogos. Na rodada anterior, sofreu uma goleada de 5 a 0 para a Noruega.
Tudo sobre o jogo entre Itália e Israel (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Itália 🆚 Israel
8ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), em Unide (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Clément Turpin (França)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (França), Benjamin Pages (França) e François Letexier (França)
📺 VAR: Bastien Dechepy e Bram Van Driessche (Bélgica)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)
Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori e Gianluca Mancini; Andrea Cambiaso, Nicolo Barella, Sandro Tonali e Federico Dimarco; Giacomo Raspadori, Mateus Retegui e Francesco Pio Esposito.
Israel (Técnico: Ran Ben Shimon)
Daniel Peretz; Eli Dasa, Matan Baltaxa, Idan Nachmias e Roy Revivo; Anan Khalaili, Eliel Peretz, Abu Fani e Manor Solomon; Oscar Gloukh e Dan Biton.
