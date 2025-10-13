Ex-promessa do Arsenal é anunciado como novo técnico do Luton Town
Jack Wilshere terá a primeira oportunidade como treinador de uma equipe profissional
O ex-jogador do Arsenal Jack Wilshere foi anunciado como novo treinador do Luton Town, equipe que disputa a League One (terceira divisão da Inglaterra). O clube oficializou a contratação nesta segunda-feira (13), após informação antecipada pelo The Athletic no dia anterior. Wilshere, de 33 anos, fará a estreia no comando da equipe no próximo sábado (18), em partida contra o Mansfield Town.
Chris Powell, que passou por times como Charlton Athletic e Huddersfield Town, foi designado como assistente técnico de Wilshere nesta nova etapa profissional. A contratação acontece uma semana após o Luton Town demitir Matt Bloomfield, que havia assinado contrato de três anos e meio em janeiro deste ano, vindo do Wycombe Wanderers.
Esta será a primeira experiência de Wilshere como técnico principal de um clube profissional. Anteriormente, ele trabalhou como treinador da equipe sub-18 do Arsenal e integrou a comissão técnica de Johannes Hoff Thorup no Norwich City, onde chegou a comandar o time interinamente nos dois últimos jogos da Championship na temporada passada após a saída de Thorup.
O Luton Town sofreu dois rebaixamentos consecutivos nos últimos anos: da Premier League para a Championship e, posteriormente, para a League One. Na atual temporada, o clube soma cinco vitórias, um empate e cinco derrotas em 11 partidas disputadas, ocupando a 11ª posição quando Bloomfield foi demitido.
Wilshere deixou o Norwich em maio para buscar uma posição como treinador principal. Ele chegou a negociar um retorno à academia do Arsenal para comandar o sub-21, mas a vaga acabou sendo preenchida por Max Porter.
— É uma enorme honra e um privilégio ser nomeado técnico do Luton Town. Parece um momento de ciclo completo para mim. Eu tinha oito anos quando vim a Luton pela primeira vez como garoto, então acho que podemos dizer que é destino que minha primeira posição como técnico principal de um clube seja neste clube — disse Wilshere ao site oficial do Luton Town.
Carreira de Jack Wilshere
Como atleta, Wilshere encerrou sua carreira em 2022 após passagem pelo clube dinamarquês Aarhus. Formado nas categorias de base do Arsenal, atuou em 197 partidas pelo time principal antes de sair em 2018. Sua trajetória inclui também passagens por Bolton Wanderers, Bournemouth e West Ham United, além de defender a seleção inglesa.
