Lance! Biz

‘Geração de ouro’ de Portugal faz Cristiano Ronaldo despencar na lista dos mais valiosos

Craque português tem queda no valor de mercado, mas segue entregando dentro de campo

Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
13:19
Cristiano Ronaldo em ação em Portugal x Escócia pela Liga das Nações
Cristiano Ronaldo em ação em Portugal x Escócia pela Liga das Nações (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
A importância técnica e de liderança de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal é inegável. O maior jogador da história do país segue sendo convocado aos 40 anos e, ao que tudo indica, estará na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça, o craque entra em campo nas Eliminatórias europeias diante da Hungria. Entretanto, atualmente, o camisa 7 já não tem o mesmo peso financeiro no elenco do seu país e despencou posições no ranking.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal.

No total, Portugal tem um elenco avaliado em 979 milhões de euros, o equivalente a R$ 6,17 bilhões na cotação mais atualizada. O país, que sempre teve atletas de destaque em sua história, vive um momento de relevância ainda maior no futebol mundial e tem à sua disposição uma "geração de ouro", com craques assumindo protagonismo em grandes times europeus.

Isso fez o valor de mercado da convocação de Roberto Martínez ser tão relevante, em contraste com o momento de "baixa" de Cristiano Ronaldo no aspecto financeiro. O trio mais caro da convocação de Portugal atua pelo PSG, formado por Vitinha, João Neves e Nuno Mendes. Os meias aparecem empatados cotados em 90 milhões de euros, ou R$ 567 milhões. O lateral esquerdo é avaliado em 75 milhões de euros, o que representa R$ 473 milhões.

Cristiano Ronaldo passa longe desses valores atualmente. O atacante já chegou a ser avaliado em 120 milhões de euros, valor recorde em sua carreira, em duas oportunidades. A primeira durante toda temporada 2014/15 e a segunda no fim de 2017, ambas pelo Real Madrid. Hoje, o camisa 7 é cotado no mercado da bola em 12 milhões de euros, ou R$ 75,7 milhões.

Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências. Na lista da convocação, o atacante aparece apenas na 22ª colocação entre os 25 nomes chamados por Martínez. Cristiano fica na frente dos goleiros reservas José Sá e Rui Silva, com 7 milhões de euros (R$ 44,1 mi), além do lateral direito Nélson Semedo, com 8 milhões de euros (R$ 50,4 mi).

Entre os oito nomes chamados por Roberto Martínez para o ataque, Cristiano é o menos valioso. Na sua frente estão Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Franciso Conceição e João Félix.

Cristiano Ronaldo em ação em duelo entre Hungria e Portugal, pelas Eliminatórias
Cristiano Ronaldo em ação em duelo entre Hungria e Portugal, pelas Eliminatórias (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

Veja a lista dos atacantes mais caros da convocação de Portugal

  1. Rafael Leão - 70 milhões de euros (R$ 441 milhões)
  2. Pedro Neto - 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
  3. Gonçalo Ramos - 40 milhões de euros (R$ 252 milhões)
  4. Francisco Trincão - 35 milhões de euros (R$ 220 milhões)
  5. Pedro Gonçalves - 30 milhões de euros (R$ 189 milhões)
  6. Franciso Conceição - 30 milhões de euros (R$ 189 milhões)
  7. João Félix - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
  8. Cristiano Ronaldo - 12 milhões de euros (R$ 75,7 milhões)

Cristiano entrega em campo

Apesar da queda no valor de mercado, algo natural e esperado para um atleta de 40 anos e mais de duas décadas de futebol profissional, Cristiano Ronaldo segue entregando em campo e justifica sua convocação para a seleção de Portugal todas as vezes que é chamado.

Na atual disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa, Cristiano é o artilheiro de Portugal com três gols anotados em três jogos realizados até aqui. A seleção de Martínez tem três vitórias e deve encaminhar bem sua classificação direta para o Mundial de 2026.

Ronaldo marcou dois gols diante da Armênia na goleada por 5 a 0 e mais um contra a Hungria, na vitória por 3 a 2, ambos em jogos da Data Fifa de setembro. Só não balançou a rede contra a Irlanda, na última partida da seleção portuguesa.

