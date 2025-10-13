‘Geração de ouro’ de Portugal faz Cristiano Ronaldo despencar na lista dos mais valiosos

A importância técnica e de liderança de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal é inegável. O maior jogador da história do país segue sendo convocado aos 40 anos e, ao que tudo indica, estará na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça, o craque entra em campo nas Eliminatórias europeias diante da Hungria. Entretanto, atualmente, o camisa 7 já não tem o mesmo peso financeiro no elenco do seu país e despencou posições no ranking.

No total, Portugal tem um elenco avaliado em 979 milhões de euros, o equivalente a R$ 6,17 bilhões na cotação mais atualizada. O país, que sempre teve atletas de destaque em sua história, vive um momento de relevância ainda maior no futebol mundial e tem à sua disposição uma "geração de ouro", com craques assumindo protagonismo em grandes times europeus.

Isso fez o valor de mercado da convocação de Roberto Martínez ser tão relevante, em contraste com o momento de "baixa" de Cristiano Ronaldo no aspecto financeiro. O trio mais caro da convocação de Portugal atua pelo PSG, formado por Vitinha, João Neves e Nuno Mendes. Os meias aparecem empatados cotados em 90 milhões de euros, ou R$ 567 milhões. O lateral esquerdo é avaliado em 75 milhões de euros, o que representa R$ 473 milhões.

Cristiano Ronaldo passa longe desses valores atualmente. O atacante já chegou a ser avaliado em 120 milhões de euros, valor recorde em sua carreira, em duas oportunidades. A primeira durante toda temporada 2014/15 e a segunda no fim de 2017, ambas pelo Real Madrid. Hoje, o camisa 7 é cotado no mercado da bola em 12 milhões de euros, ou R$ 75,7 milhões.

Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências. Na lista da convocação, o atacante aparece apenas na 22ª colocação entre os 25 nomes chamados por Martínez. Cristiano fica na frente dos goleiros reservas José Sá e Rui Silva, com 7 milhões de euros (R$ 44,1 mi), além do lateral direito Nélson Semedo, com 8 milhões de euros (R$ 50,4 mi).

Entre os oito nomes chamados por Roberto Martínez para o ataque, Cristiano é o menos valioso. Na sua frente estão Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Franciso Conceição e João Félix.

Cristiano Ronaldo em ação em duelo entre Hungria e Portugal, pelas Eliminatórias (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

Veja a lista dos atacantes mais caros da convocação de Portugal

Rafael Leão - 70 milhões de euros (R$ 441 milhões) Pedro Neto - 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) Gonçalo Ramos - 40 milhões de euros (R$ 252 milhões) Francisco Trincão - 35 milhões de euros (R$ 220 milhões) Pedro Gonçalves - 30 milhões de euros (R$ 189 milhões) Franciso Conceição - 30 milhões de euros (R$ 189 milhões) João Félix - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Cristiano Ronaldo - 12 milhões de euros (R$ 75,7 milhões)

Cristiano entrega em campo

Apesar da queda no valor de mercado, algo natural e esperado para um atleta de 40 anos e mais de duas décadas de futebol profissional, Cristiano Ronaldo segue entregando em campo e justifica sua convocação para a seleção de Portugal todas as vezes que é chamado.

Na atual disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa, Cristiano é o artilheiro de Portugal com três gols anotados em três jogos realizados até aqui. A seleção de Martínez tem três vitórias e deve encaminhar bem sua classificação direta para o Mundial de 2026.

Ronaldo marcou dois gols diante da Armênia na goleada por 5 a 0 e mais um contra a Hungria, na vitória por 3 a 2, ambos em jogos da Data Fifa de setembro. Só não balançou a rede contra a Irlanda, na última partida da seleção portuguesa.