A consolidação de Rodrygo no Real Madrid parece ter ficado para trás. O brasileiro perdeu espaço no time de Xabi Alonso e tenta reconquistar minutos, enquanto vê Mbappé se aproximar rapidamente de uma marca que ele levou sete anos para atingir. Em menos de duas temporadas no clube, o francês já ameaça ultrapassá-lo na artilharia histórica merengue.
Desde que chegou ao Real Madrid, em 2019, Rodrygo soma 68 gols. O ex-Santos chegou jovem, passou por um processo de amadurecimento e se consolidou como peça importante do elenco. No entanto, a chegada de Mbappé mudou o panorama do ataque madridista. Em menos de uma temporada e meia, o francês já marcou 58 gols, um ritmo impressionante que o coloca perto do brasileiro no ranking dos artilheiros recentes do clube.
O impacto de Mbappé transformou a dinâmica ofensiva do Real Madrid. Se antes o protagonismo era dividido entre Vini Jr, Rodrygo, Benzema e Bellingham, hoje o ataque gira em torno do camisa 10 francês, principal destaque do time desde sua chegada.
Rodrygo com papel de coadjuvante e Mbappé como protagonista
Se mantiver o ritmo atual, Mbappé deve ultrapassar Rodrygo nas próximas semanas. A diferença entre ambos é grande em termos de desempenho recente: desde a temporada passada, o francês marcou 58 gols, enquanto o brasileiro balançou as redes 14 vezes. Nesta temporada, Rodrygo vem tendo um papel secundário, começando muitas vezes no banco de reservas. Quando a ultrapassagem ocorrer, Mbappé ficará atrás apenas de Vini Jr, que tem 110 gols, entre os principais goleadores do elenco.
Rodrygo vive um momento de indefinição. No Mundial de Clubes, participou de poucos minutos e foi discreto, alimentando especulações sobre uma possível saída. O clube chegou a ouvir propostas, mas acabou mantendo o jogador.
Vale lembrar que o brasileiro revelou que prefere jogar na faixa esquerda do ataque, e com isso, vem disputando vaga com Vini Jr. Enquanto isso, do lado direito, posição de Rodrygo em temporadas passadas, Mastantuono e Brahim Díaz tem revezado. Para além, a volta de Bellingham também representa mais um adversário nas posições de ataque do Real Madrid. Das dez partidas disputadas pelo Real Madrid nesta temporada, o atacante foi titular em apenas duas – contra Oviedo e Marselha –, somando 212 minutos em campo.
