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Vasco x Barracas Central: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Cruz-Maltino busca se classificar para a próxima fase jogando em São Januário

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
18:49
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Vasco recebe o Barracas Central nesta quarta-feira (27) pela Sul-Americana (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraVasco recebe o Barracas Central nesta quarta-feira (27) pela Sul-Americana (Foto: Arte Lance!)
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O Vasco recebe a equipe do Barracas Central, da Argentina, nesta quarta-feira (27), 19h (de Brasília), em São Januário, pela última rodada da Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

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Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
BAR
6ª RODADA
Copa Sul-Americana
Data e Hora
quarta-feira, 27 de maio de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Esteban Ostojich (URU)
Assistentes
Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
Var
Christian Ferreyra (URU)
Onde assistir
Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

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Como chegam Vasco e Barracas Central?

O Vasco chega pressionado para a partida após três derrotas consecutivas. Além do momento ruim, o treinador Renato Gaúcho terá problemas na lateral direita. Puma Rodríguez segue fora por conta de uma infecção no pé, enquanto Paulo Henrique ainda se recupera de uma torção no tornozelo e só retorna após a Copa do Mundo.

Com isso, as opções para o setor ficam reduzidas. João Victor Fonseca foi criticado pela torcida na última partida. Durante o jogo, Saldivia chegou a atuar improvisado na latera. Tchê Tchê, que também já atuou na posição em 2026, também aparece como alternativa para a posição.

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Para avançar diretamente às oitavas, o Vasco precisa vencer o Barracas Central, em São Januário, e torcer por uma vitória do Audax Italiano sobre o Olimpia. Se os paraguaios vencerem ou empatarem, o Cruz-Maltino garante ao menos vaga nos playoffs com um empate diante dos argentinos.

Vasco soma apenas um ponto em jogo estreia (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Vasco e Barracas Central empataram sem gols na partida de estreia da Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Já o adversário argentino vive um momento delicado na temporada. Eliminado do campeonato nacional de pontos corridos, o Barracas Central faz sua última partida na Sul-Americana apenas para cumprir tabela, já que não possui mais chances de classificação. A equipe ainda segue viva na Copa da Argentina.

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O momento recente também é ruim. O time não vence desde o dia 11 de abril e acumula uma sequência de sete partidas sem triunfos, com três derrotas e quatro empates no período.

Grupo G da Sul-Americana

ClassificaçãoTimePJVEDGPGCSGAproveitamento

Olimpia

10

5

3

1

1

7

5

+2

66%

Vasco da Gama

7

5

2

1

2

7

6

+1

46%

Audax Italiano

7

5

2

1

2

6

6

0

46%

Barracas Central

3

5

0

3

2

2

5

-3

20%

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BARRACAS CENTRAL
SUL-AMERICANA - 6ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Tchê Tchê (Saldivia), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli.

Provável escalação do Audax Italiano

Juan Espínola, Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco.

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