Vasco x Barracas Central: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Cruz-Maltino busca se classificar para a próxima fase jogando em São Januário
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco recebe a equipe do Barracas Central, da Argentina, nesta quarta-feira (27), 19h (de Brasília), em São Januário, pela última rodada da Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Torcida do Vasco protesta no CT pela quarta vez na Era Pedrinho e propõe ‘público zero’
Futebol Nacional26/05/2026
- Fora de Campo
Vampeta é sincero após cena envolvendo Renato Gaúcho no Vasco: ‘Não vai’
Fora de Campo25/05/2026
- Palpites
Vasco x Barracas Central Palpite – Análise e odds (27/05)
Palpites25/05/2026
Ficha do jogo
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Como chegam Vasco e Barracas Central?
O Vasco chega pressionado para a partida após três derrotas consecutivas. Além do momento ruim, o treinador Renato Gaúcho terá problemas na lateral direita. Puma Rodríguez segue fora por conta de uma infecção no pé, enquanto Paulo Henrique ainda se recupera de uma torção no tornozelo e só retorna após a Copa do Mundo.
Com isso, as opções para o setor ficam reduzidas. João Victor Fonseca foi criticado pela torcida na última partida. Durante o jogo, Saldivia chegou a atuar improvisado na latera. Tchê Tchê, que também já atuou na posição em 2026, também aparece como alternativa para a posição.
Para avançar diretamente às oitavas, o Vasco precisa vencer o Barracas Central, em São Januário, e torcer por uma vitória do Audax Italiano sobre o Olimpia. Se os paraguaios vencerem ou empatarem, o Cruz-Maltino garante ao menos vaga nos playoffs com um empate diante dos argentinos.
Já o adversário argentino vive um momento delicado na temporada. Eliminado do campeonato nacional de pontos corridos, o Barracas Central faz sua última partida na Sul-Americana apenas para cumprir tabela, já que não possui mais chances de classificação. A equipe ainda segue viva na Copa da Argentina.
O momento recente também é ruim. O time não vence desde o dia 11 de abril e acumula uma sequência de sete partidas sem triunfos, com três derrotas e quatro empates no período.
Grupo G da Sul-Americana
|Classificação
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Aproveitamento
1º
Olimpia
10
5
3
1
1
7
5
+2
66%
2º
Vasco da Gama
7
5
2
1
2
7
6
+1
46%
3º
Audax Italiano
7
5
2
1
2
6
6
0
46%
4º
Barracas Central
3
5
0
3
2
2
5
-3
20%
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BARRACAS CENTRAL
SUL-AMERICANA - 6ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Tchê Tchê (Saldivia), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli.
Provável escalação do Audax Italiano
Juan Espínola, Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias