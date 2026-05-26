Vasco x Barracas Central: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O Vasco recebe a equipe do Barracas Central, da Argentina, nesta quarta-feira (27), 19h (de Brasília), em São Januário, pela última rodada da Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

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Ficha do jogo VAS BAR 6ª RODADA Copa Sul-Americana Data e Hora quarta-feira, 27 de maio de 2026 Local São Januário Árbitro Esteban Ostojich (URU) Assistentes Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU) Var Christian Ferreyra (URU) Onde assistir

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Como chegam Vasco e Barracas Central?

O Vasco chega pressionado para a partida após três derrotas consecutivas. Além do momento ruim, o treinador Renato Gaúcho terá problemas na lateral direita. Puma Rodríguez segue fora por conta de uma infecção no pé, enquanto Paulo Henrique ainda se recupera de uma torção no tornozelo e só retorna após a Copa do Mundo.

Com isso, as opções para o setor ficam reduzidas. João Victor Fonseca foi criticado pela torcida na última partida. Durante o jogo, Saldivia chegou a atuar improvisado na latera. Tchê Tchê, que também já atuou na posição em 2026, também aparece como alternativa para a posição.

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Para avançar diretamente às oitavas, o Vasco precisa vencer o Barracas Central, em São Januário, e torcer por uma vitória do Audax Italiano sobre o Olimpia. Se os paraguaios vencerem ou empatarem, o Cruz-Maltino garante ao menos vaga nos playoffs com um empate diante dos argentinos.

Vasco e Barracas Central empataram sem gols na partida de estreia da Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Já o adversário argentino vive um momento delicado na temporada. Eliminado do campeonato nacional de pontos corridos, o Barracas Central faz sua última partida na Sul-Americana apenas para cumprir tabela, já que não possui mais chances de classificação. A equipe ainda segue viva na Copa da Argentina.

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O momento recente também é ruim. O time não vence desde o dia 11 de abril e acumula uma sequência de sete partidas sem triunfos, com três derrotas e quatro empates no período.

Grupo G da Sul-Americana

Classificação Time P J V E D GP GC SG Aproveitamento 1º Olimpia 10 5 3 1 1 7 5 +2 66% 2º Vasco da Gama 7 5 2 1 2 7 6 +1 46% 3º Audax Italiano 7 5 2 1 2 6 6 0 46% 4º Barracas Central 3 5 0 3 2 2 5 -3 20%

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BARRACAS CENTRAL

SUL-AMERICANA - 6ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Tchê Tchê (Saldivia), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli.

Provável escalação do Audax Italiano

Juan Espínola, Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco.