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Fluminense x Deportivo La Guaira: onde assistir, horário e escalações

Tricolor briga por vaga no mata-mata

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
22:15
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Fluminense x Deportivo La Guaira - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraFluminense x Deportivo La Guaira - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
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Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo C da Libertadores. O Tricolor precisa vencer para seguir com chances de classificação às oitavas de final da competição. A partida terá transmissão da Globo, ESPN e Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Escudo onde assistir Deportivo La Guaira
DLG
Libertadores
6ª Rodada
Data e Hora
Quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
José Cabero (CHI)
Assistentes
Alejandro Molina (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)
Var
Bryan Loayza (EQU)
Onde assistir

Como chegam Fluminense e La Guaira?

O Fluminense entra pressionado para a última rodada da fase de grupos. Com cinco pontos, o time comandado por Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação da chave e precisa vencer o La Guaira no Maracanã, além de torcer para que o Bolívar não derrote o Independiente Rivadavia.

Na rodada passada, o Tricolor venceu o Bolívar por 2 a 1, mas não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si. No fim de semana, a equipe voltou a preocupar ao perder por 1 a 0 para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.

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O Deportivo La Guaira chega sonhando com um milagre pela classificação. O time venezuelano precisa torcer por uma vitória do Independiente Rivadavia contra o Bolívar, além de desbancar o Fluminense no Maracanã lotado.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X DEPORTIVO LA GUAIRA
6ª RODADA - GRUPO C - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: José Cabero (CHI)
🚩 Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)
🖥️ VAR: Bryan Loayza (EQU)

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Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Guilherme Arana; Nonato (Martinelli), Hércules, e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

DEPORTIVO LA GUAIRA (Técnico: Héctor Bidoglio)
Varela; Luis Peña, Gianolli, Osio e Gutiérrez; José Correa, Faya, Sulbarán e Castellanos; Arace e Londoño.

John Kennedy Fluminense Bolívar Libertadores
John Kennedy comemora gol pelo Fluminense contra o Bolívar (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

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