Internazionale II x Monopoli: onde assistir, horário e escalações
Internazionale II x Monopoli: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Internazionale II e Monopoli se enfrentam em 17 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Ernesto Breda, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Internazionale II vem de vitória fora de casa contra o Giugliano por 4 a 0, pela Serie C1, em 13 de outubro. Antes disso, sofreu derrota para o Savoia por 2 a 1, também fora de casa, em 10 de outubro. A equipe busca manter a boa forma na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
Rodada: 10
Fase: Girone C
Monopoli vem de derrota fora de casa para Casertana por 3 a 1, em 10 de outubro, e de empate em casa contra Savoia por 0 a 0, em 3 de outubro. Antes, conquistou vitória fora de casa contra Casarano por 1 a 0, em 27 de setembro. A equipe busca recuperação na Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Internazionale II
Técnico: S. Vecchi
A. Taho; L. Jakirović, F. Stante, G. Garonetti e M. Marello; T. Avitabile, L. Bovo e I. Kaczmarski; M. Mancuso, T. Fumagalli e M. Lavelli.
Monopoli
Técnico: A. Colombo
M. Tommasi; E. Olivieri, S. Piccinini, B. Valenti e F. Tosi; C. Cerretti, J. Greco e C. Battocchio; R. Calcagni, M. Fall e L. Vido.
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