imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copa do Brasil Feminina: onde assistir às quartas de final

Confrontos serão entre quarta (24) e quinta-feira (25)

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
17:37
Palmeiras recebe o Sport pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa do Brasil Feminina chega à fase de quartas de final com quatro jogos programados para os dias 24 e 25 de setembro. As partidas definem os semifinalistas da competição e terão transmissão ao vivo para o público acompanhar cada lance.

O Red Bull Bragantino recebe o Bahia no Estádio Cícero de Souza Marques nesta quinta-feira, 24, às 15h30. As duas equipes avançaram da fase anterior e agora duelam em busca de uma vaga na semifinal.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Mais tarde, às 18h do mesmo dia, o São Paulo enfrenta o Corinthians em jogo único no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). O confronto reúne duas das principais equipes do futebol feminino paulista.

Na sexta-feira, 25, às 18h, a Arena Barueri será palco de Palmeiras x Sport. As equipes se enfrentam em busca da classificação para a próxima fase, depois de campanhas sólidas nas etapas anteriores.

Fechando as quartas, o Internacional recebe a Ferroviária às 20h, no Estádio Francisco Novelletto. Ambas as equipes tentam garantir o avanço para as semifinais e seguem na luta pelo título da Copa do Brasil Feminina.

Onde assistir às quartas

  • Bragantino x Bahia – 24/09, quinta-feira, às 15h30, no Estádio Cícero de Souza Marques. Onde assistir: Sportv (canal fechado)
  • São Paulo x Corinthians – 24/09, quinta-feira, às 18h, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). Onde assistir: Sportv (canal fechado)
  • Palmeiras x Sport – 25/09, quinta-feira, às 18h, na Arena Barueri. Onde assistir: Sportv (canal fechado)
  • Internacional x Ferroviária – 25/09, quinta-feira, às 20h, no Estádio Francisco Novelletto. Onde assistir: NSports

➡️ Análise: Os mandantes terão a mesma vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina?

São Paulo encara o Corinthians pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)
circulo com pontos dentroTudo sobre

