Copa do Brasil Feminina: onde assistir às quartas de final
Confrontos serão entre quarta (24) e quinta-feira (25)
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa do Brasil Feminina chega à fase de quartas de final com quatro jogos programados para os dias 24 e 25 de setembro. As partidas definem os semifinalistas da competição e terão transmissão ao vivo para o público acompanhar cada lance.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com entrada gratuita, São Paulo e Corinthians duelam pela Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino23/09/2025
- Futebol Feminino
ANÁLISE: Os mandantes terão a mesma vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina?
Futebol Feminino19/09/2025
- Futebol Feminino
Copa do Brasil Feminina terá desafio de vídeo a partir das quartas; entenda como funciona
Futebol Feminino18/09/2025
O Red Bull Bragantino recebe o Bahia no Estádio Cícero de Souza Marques nesta quinta-feira, 24, às 15h30. As duas equipes avançaram da fase anterior e agora duelam em busca de uma vaga na semifinal.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Mais tarde, às 18h do mesmo dia, o São Paulo enfrenta o Corinthians em jogo único no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). O confronto reúne duas das principais equipes do futebol feminino paulista.
Na sexta-feira, 25, às 18h, a Arena Barueri será palco de Palmeiras x Sport. As equipes se enfrentam em busca da classificação para a próxima fase, depois de campanhas sólidas nas etapas anteriores.
Fechando as quartas, o Internacional recebe a Ferroviária às 20h, no Estádio Francisco Novelletto. Ambas as equipes tentam garantir o avanço para as semifinais e seguem na luta pelo título da Copa do Brasil Feminina.
Onde assistir às quartas
- Bragantino x Bahia – 24/09, quinta-feira, às 15h30, no Estádio Cícero de Souza Marques. Onde assistir: Sportv (canal fechado)
- São Paulo x Corinthians – 24/09, quinta-feira, às 18h, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). Onde assistir: Sportv (canal fechado)
- Palmeiras x Sport – 25/09, quinta-feira, às 18h, na Arena Barueri. Onde assistir: Sportv (canal fechado)
- Internacional x Ferroviária – 25/09, quinta-feira, às 20h, no Estádio Francisco Novelletto. Onde assistir: NSports
➡️ Análise: Os mandantes terão a mesma vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina?
- Matéria
- Mais Notícias