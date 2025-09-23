Técnica da Inglaterra elogia Arthur Elias, da Seleção Brasileira: ‘Espetacular’
Sarina Wiegman ganhou o prêmio de melhor do mundo
Sarina Wiegman, eleita melhor treinadora do mundo no futebol feminino no prêmio Bola de Ouro, elogiou o trabalho desenvolvido por Arthur Elias à frente da Seleção Brasileira Feminina. O comandante da Amarelinha esteve entre os finalistas, mas não ficou com o título.
— Acho que ele faz um trabalho espetacular, como vimos na Olimpíada. Jogando muito bem, de forma muito agressiva, com muita intensidade e muita coragem. Eu já falei com ele algumas vezes por conta da Finalíssima Feminina. É realmente impressionante. Como falei, todos os técnicos que estão aqui (disputando o Bola de Ouro), mas até os que não estão aqui — disse ela, em entrevista à TNT, na última segunda-feira (22).
Brasil e Inglaterra se enfrentarão em amistoso no próximo 25 de outubro no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. Em 2026, as equipes voltam a se encontrar na Finalíssima, que coloca frente a frente o vencedor da Copa América e da Eurocopa. Ainda não há data e local definidos.
Sarina vence prêmio de melhor técnica
Sarina Wiegman, de 55 anos, é a treinadora da Seleção Inglesa feminina desde 2021. Sob seu comando, a equipe venceu a Eurocopa duas vezes (2022 e 2025) e se classificou para a Copa do Mundo de 2023 com campanhas de destaque.
Ela venceu o prêmio de Melhor Treinadora do The Best FIFA Football Awards, que é diferente da Bola de Ouro, cinco vezes. Nesta segunda-feira (22), conquistou a Bola de Ouro, da France Football, como melhor treinadora.
➡️ Técnica da Inglaterra supera Arthur Elias e é eleita melhor treinadora do mundo
