Internacional e Bahia fazem jogo eliminatório pelo grupo F da Libertadores na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) e apenas um time avança às oitavas de final da competição. Enquanto o Colorado tem a vantagem de empatar em casa, o Tricolor precisa vencer para se classificar. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Paramount + (clique aqui para acessar).

Bahia x Internacional na Arena Fonte Nova pela estreia da Libertadores (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como chega o Inter?

Com quatro jogos de invencibilidade na temporada (dois empates e duas vitórias), o Inter depende só de si para avançar às oitavas em sua volta à Libertadores depois da eliminação sofrida nas semifinais para o Fluminense, em 2023. Com duas vitórias em cinco jogos, o Colorado é o segundo do grupo F com oito pontos e precisa apenas de um empate.

Mas a missão não será das mais simples, já que o time de Roger Machado está há quase um mês sem vencer no Beira-Rio em meio às turbulências na temporada e sofre com uma série de desfalques, como Ricardo Mathias, Victor Gabriel, Carbonero e Valência. A esperança é a volta Borré, que se recuperou de lesão muscular e pode entrar no decorrer da partida.

O último jogo da equipe na Libertadores foi a vitória contra o Nacional (URU) no Gran Parque Central, em Montevidéu, por 2 a 0, no dia 15 de maio.

Como vem o Bahia?

Em apuros na Libertadores depois de duas derrotas seguidas (Nacional e Atlético Nacional), o Bahia precisa de um resultado heroico no Beira-Rio para garantir uma vaga nas oitavas de final. O time de Rogério Ceni está na terceira posição, com sete pontos, e só a vitória interessa para tomar o lugar do Internacional e entrar na zona de classificação do grupo F.

Apesar do momento ruim na competição continental, o Bahia mostrou poder de reação ao vencer o clássico contra o Vitória no Brasileirão e se classificar com tranquilidade para as oitavas da Copa do Brasil. No último domingo, porém, a equipe perdeu para o Grêmio após a marcação de um pênalti polêmico a favor dos gaúchos em jogo válido pela 10ª rodada da Série A. Sem necessidade de viajar, o Tricolor aproveitou a logística e seguiu a preparação para o jogo desta quarta em Porto Alegre.

A boa notícia para Rogério Ceni é que o atacante Ademir voltou a treinar com o grupo e pode ficar à disposição para a partida após se recuperar de lesão muscular. Por outro lado, Kanu, Rezende e Erick seguem em tratamento.

Classificação do Grupo F da Libertadores:

1º) Atlético Nacional (COL) - 9 pontos;

2º) Internacional - 8 pontos;

3º) Bahia - 7 pontos;

4º) Nacional (URU) - 4 pontos.

Beira-Rio é o palco de Internacional x Bahia pela Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Internacional e Bahia pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BAHIA

6ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre;

📺 Onde assistir: Paramount + (streaming);

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);

🚩 Assistentes: Juan Belatti e Gabriel Chade (ARG);

🖥️ VAR: Héctor Paletta (ARG).

Prováveis escalações

O Inter de Roger Machado deve ir a campo com: Anthony; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré (Lucca ou Thiago Maia) e Gustavo Prado.

Já o Bahia de Ceni pode ter a seguinte escalação para enfrentar o Inter: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

