CSA x Ferroviário: onde assistir ao duelo pela Copa do Nordeste

CSA-AL e Ferroviário-CE se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), pela fase quartas de final da Copa do Nordeste 2025, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e pela ESPN (TV fechada).

Com o apoio da torcida, o CSA chega para o duelo visando a manutenção da ótima campanha em casa. Nos últimos cinco jogos no Rei Pelé, são quatro vitórias do Azulão do Mutange e um empate.

O técnico Higo Magalhães não ficará no banco por causa da expulsão no último jogo da primeira fase, contra o América-RN, e o auxiliar Lauro Martins assumirá. A provável escalação tem: Gabriel Félix, Ramon, Betão, Marcos Vinicius, Enzo, Camacho, Gustavo Nicola, Silas, Baianinho, Guilherme Cachoeira, Tiago Marques.

Do outro lado, o Ferroviário, ainda que tenha avançado com a terceira melhor campanha no Grupo A da competição, vê os resultados como visitante ligarem o alerta. No recorte recente, são cinco derrotas consecutivas na Série D, com 13 gols sofridos.

Comandado por Tiago Zorro, o Ferrão deve ir a campo com: Matheus Cavichioli, Rikelmy, Wesley Junio, Jefão, Iago Reis, Kauê Leonardo, João Vitor Batista, Kevin Rivas, Gharib, Pablo Alves, Ciel.

Veja mais informações de CSA x Ferroviário:

✅ FICHA TÉCNICA

CSA X FERROVIÁRIO

📆 Data e horário: quarta-feira (9), às 19h(horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

📺 Onde assistir: Premiere e ESPN

🟨 Árbitro: Paulo Belence Alves

🚩 Assistentes: Bruno César Chaves Vieira e Karla Renata Cavalcanti

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CSA: Gabriel Félix, Ramon, Betão, Marcos Vinicius, Enzo, Camacho, Gustavo Nicola, Silas, Baianinho, Guilherme Cachoeira, Tiago Marques. (Técnico: Higo Magalhães).

FERROVIÁRIO: Matheus Cavichioli, Rikelmy, Wesley Junio, Jefão, Iago Reis, Kauê Leonardo, João Vitor Batista, Kevin Rivas, Gharib, Pablo Alves, Ciel. (Técnico: Tiago Zorro).