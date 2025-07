Inglaterra e Holanda se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 13h (de Brasília), no Letzigrund, em Zurique (SUI), pela segunda rodada do Grupo D da Eurocopa Feminina 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

A Inglaterra, atual campeã da Euro Feminina, chega pressionada após perder para a França na estreia por 2 a 1. A equipe comandada por Sarina Wiegman teve desempenho defensivo abaixo e precisa de uma vitória para seguir viva na competição. Keira Walsh, autora do gol inglês na primeira rodada, é o principal nome do meio-campo.

Do outro lado, a Holanda começou sua campanha com vitória tranquila sobre o País de Gales por 3 a 0, com gols de Miedema, Pelova e Brugts. Com cinco vitórias nos últimos sete jogos, as holandesas vivem grande fase e podem garantir classificação antecipada às quartas caso vençam e a França não perca.

Tudo sobre o jogo entre Inglaterra e Holanda pela Eurocopa Feminina 2025 (onde assistir, horário, escalações e local):

2ª rodada — Eurocopa Feminina 2025 (Grupo D)

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de julho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Letzigrund, em Zurique (Suíça)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming)

🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (BRA);

📺 VAR: Tiago Martins (POR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra (Técnica: Sarina Wiegman)

Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Charles; James, Walsh, Clinton; Mead, Hemp, Russo

Holanda (Técnico: Andries Jonker)

Clark; Green, Roberts, Evans, Woodham; James, Fishlock, Ladd; Holland, Powell, Cain

Inglaterra x Holanda pela 2ª rodada da Eurocopa Feminina (Arte: Lance!)

