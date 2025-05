Em um lance de desatenção defensiva, o Bahia foi novamente punido no segundo tempo na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na manhã do último domingo (25), em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão. A cobrança convertida por Braithwaite fez o Tricolor baiano amargar a sexta derrota na temporada, sendo quatro delas definidas na etapa final dos jogos.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Depois de uma bela jogada de Cristaldo, que passou com facilidade por dois marcadores no meio de campo, Braithwaite saiu na cara do gol e caiu na área após disputa com Marcos Felipe. Em lance polêmico, o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti e manteve a decisão após análise no VAR, para revolta do goleiro tricolor.

Sem nada a perder, o atacante do Imortal bateu com segurança no meio do gol para decretar a sexta derrota do Bahia em 2025.

Segundo tempo é pesadelo para o Bahia

Cruzeiro marca contra o Bahia no Mineirão em uma das derrotas do Tricolor no Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Além da polêmica, o que chama a atenção é o padrão do Bahia em levar gols na segunda etapa dos jogos, mesmo com superioridade dentro de campo, como foi o caso deste confronto contra o Grêmio. O Tricolor criou mais, chegou com perigo ao ataque, mas a desatenção com Cristaldo no lance do pênalti custou caro.

continua após a publicidade

Nesta temporada, o Bahia perdeu para Jacuipense, Cruzeiro, Nacional (URU), Flamengo, Atlético Nacional (COL) e Grêmio. As únicas partidas que não foram totalmente resolvidas no segundo tempo foram contra a Raposa e o Flamengo.

Em Belo Horizonte, o Tricolor sofreu um gol de Romero nos acréscimos do primeiro tempo, mas ainda assim viu a situação piorar na etapa final e foi punido duas vezes por Kaio Jorge, que decretou a vitória cruzeirense por 3 a 0. Já contra o Flamengo, o Bahia sofreu um gol de Arrascaeta logo aos oito minutos do primeiro tempo, o suficiente para garantir a vitória dos cariocas por 1 a 0.

continua após a publicidade

No restante das partidas, o Bahia vacilou nos 45 minutos finais e pagou caro, principalmente na Libertadores, quando amargou uma derrota de virada por 3 a 1 contra o Nacional na Arena Fonte Nova, com todos os gols marcados no segundo tempo, e no duelo contra o Atlético Nacional, em que um cochilo defensivo permitiu o time colombiano a marcar o único gol do jogo nas primeiras voltas do ponteiro na etapa final.

+ Bahia mostra cicatrizes em Marcos Felipe e pede ‘devida punição’ à arbitragem

Derrotas do Bahia definidas no 2º tempo Minutagem dos gols sofridos Bahia 1 x 2 Jacuipense - semifinal do Baiano 47' e 55' Bahia 1 x 3 Nacional - Libertadores 57', 69' e 86' Atlético Nacional 1 x 0 Bahia - Libertadores 46' Grêmio 1 x 0 Bahia - Brasileirão 61'

Cabe ao time manter-se ligado nos 45 minutos finais das partidas para não comprometer ainda mais a temporada. A começar por esta quarta-feira, quando o Bahia tem confronto decisivo contra o Internacional pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor precisa vencer para avançar às oitavas.