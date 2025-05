Autor de um belo gol na goleada por 4 a 0 sobre o Paysandu, no meio da semana, pela Copa do Brasil, o meio-campista Rodrigo Nestor comentou sobre seu momento no Bahia. Classificado na Copa do Brasil e presente no G6 do Brasileiro, o time terá duas batalhas duríssimas em Porto Alegre nos próximos dias.

No domingo (25), às 11h, pelo Brasileiro, enfrenta o Grêmio, na Arena, jogo que antecede a grande decisão da equipe na temporada, já que na quarta-feira (28), o Esquadrão de Aço precisa vencer o Inter no Beira-Rio para ir às oitavas de final da Libertadores da América.

Nestor destacou a importância que o elenco baiano tem na equipe diante do calendário apertado enfrentado pelo clube em 2025.

- Fazer gol sempre é muito importante, traz confiança pra todos. Além de ter ajudado para selar a vaga na Copa do Brasil, a partida reforçou a força do nosso elenco para as decisões que estão por vir - disse Nestor, referindo-se à mescla de jogadores usada por Rogério Ceni durante a temporada.

Com 38 partidas oficiais disputadas em 2025, o Bahia é, até agora, o clube que mais entrou em campo na temporada. Logo atrás aparecem Vitória e Corinthians (36), Fluminense (33), Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Palmeiras (32).

- Estamos enfrentando um calendário pesado, com muitos jogos, viagens em sequência e pouco tempo para treinar. Por isso, o Rogério sempre reforça que todos precisam estar prontos. Ele sabe que estou aqui” - afirmou o camisa 11, que chegou ao Bahia no início do ano por empréstimo junto ao São Paulo.

Sobre as batalhas de Porto Alegre, Nestor vê com otimismo.

- Serão dois jogos muito difíceis, evidentemente. O Grêmio vem mordido por ter sido eliminados na Copa do Brasil, e a gente sabe que não pode deixar pontos no Brasileiro porque a disputa é muito equilibrada. Vamos dar tudo no domingo, e depois pensamos na decisão contra o Inter - analisou Nestor.

- Conquistamos a classificação na Copa do Brasil, estamos bem posicionados no Brasileirão e confiamos muito no potencial da equipe pra buscar essa vaga na Libertadores também. Tudo isso motiva demais o nosso grupo. Pensamos grande - finalizou.

Além das competições que o Bahia disputa atualmente, a equipe ainda terá, a partir de junho, a retomada da Copa do Nordeste — iniciada em janeiro, mas paralisada em março devido à falta de datas no calendário dos clubes participantes. Já classificado para as quartas de final, o Tricolor ainda precisa disputar dois jogos da fase de grupos: contra o Náutico, no dia 7, e contra o Confiança, ainda sem data confirmada.