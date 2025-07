Corinthians x América pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, horário e prováveis escalações

Corinthians e América se enfrentam nesta quarta-feira (08), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo. O confronto, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, terá transmissão da Corinthians TV.

O Corinthians ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos somados em 16 partidas — são quatro vitórias, seis empates e seis derrotas, com 22 gols marcados e 30 sofridos. Restando apenas três rodadas para o fim da competição, a equipe ainda corre risco de rebaixamento.

Ficha do jogo COR AME 17ª rodada Brasileirão Sub-20 Data e Hora Quarta-feira (08), às 15h (horário de Brasília) Local Estádio Alfredo Schürig (Fazenzinha), em São Paulo (SP) Árbitro Rodrigo Fernandes Junior (SP) Assistentes Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP) Onde assistir Corinthians TV (exclusivo)

O América, por sua vez, aparece na oitava posição, com 24 pontos. A equipe mineira soma seis vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 17 gols marcados e 12 sofridos até aqui.

Sobre o Brasileirão Sub-20

A competição que reúne a elite da categoria.. O campeão será definido em jogos de ida e volta, cujas datas-base são os dias 27 de agosto e 3 de setembro, respectivamente. A equipe vencedora garante vaga na Conmebol Libertadores Sub-20 de 2026.

Participarão do campeonato os 20 clubes melhor posicionados no RNC 2025. Os últimos três colocados sofrerão o descenso para a Série B do Brasileirão Sub-20 de 2026.

Clubes participantes: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, América-MG, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Atlético-GO, Juventude, Cruzeiro e Cuiabá.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Cadu; Caipira (Jacaré), Fernando Vera, Guilherme Gama e Denner (Gustavo Baiano); Caraguá, Pedro Thomas e Pires; Luiz Fernando (Kauê Furquim), Gui Bom e Nícollas. (Técnico: Orlando Ribeiro)

AMÉRICA: João Pedro; Baldissera, Pedro Vinicius, Luis Henrique e Thallyson; Guilherme, Kaue Ricardo e Cauê Machado; Kauan Cristtyan, Kaique e Yago. (Técnico: Mairon César)