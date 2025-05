Roger Machado já pensa no jogo do Internacional com o Bahia

O técnico do Internacional, Roger Machado, saiu do 1 a 1 com o Sport, na tarde deste domingo (25), em Recife, já pesando no jogo contra o Bahia, quarta-feira (28), pela Libertadores. O empate na Ilha do Retiro, em Recife, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe uma notícia ruim e outra boa. De um lado, o centroavante Ricardo Mathias saiu lesionado. De outro, Vitinho voltou a estar campo. E bem. Além disso, Rafael Borré deve estar no Beira-Rio.

Na competição nacional, o Colorado chegou a 11 pontos, ainda próximo da zona de rebaixamento. Já no torneio continental, o time está a um ponto da classificação para as oitavas de final.

Lesão de Mathias ainda será reavaliada

Na coletiva após o jogo contra o Leão, Roger Machado fez uma análise superficial sobre a situação do centroavante que vem substituindo Enner Valencia e Rafael Borré. Aos 20 do primeiro tempo, o garoto da base caiu no campo, após uma tentativa de arrancada. Pelo sinal que fez, sentiu o adutor da coxa esquerda.

– Pelo visual do Mathias, foi algo que o pode tirar do meio da semana – comentou o treinador.

Ainda em campo, enquanto era atendido, o atacante fez sinal com as mãos, de que o músculo havia aberto. Exames de imagem devem diagnosticar o grau da lesão e o tempo de recuperação.

Borré volta na quarta (28)

Por outro lado, Vitinho entrou no intervalo e foi bem. A jogada do gol de Gustavo Prado começou por ele, no lado direito do campo. Ainda tentou um gol de letra. Na entrevista, o treinador do Inter observou estar otimista com relação à volta do colombiano ao time.

– O Borré já estava na parte do treino, deve estar vindo com bola. Penso que ele pode vir na quarta – disse, sem adiantar se o 19 começará o jogo entre os titulares ou no banco.

No domingo (1º), o Alvirrubro volta a jogar no Beira-Rio. Dessa vez, pelo Brasileirão, recebe o Fluminense, às 20h30min.