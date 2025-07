Fluminense e Chelsea se enfrentam em duelo válido pelas semifinais do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira informações de Fluminense x Chelsea; que horas será a semifinal do Mundial

O Fluminense chega à semifinal com grandes planos e manteve vivo o sonho do título ao superar o Al-Hilal nas quartas de final, em uma partida emocionante. Martinelli abriu o placar para o Tricolor, e após o empate do time saudita, o substituto Alexsander (Hércules) garantiu a vitória por 2 a 1, com o goleiro Fábio fazendo defesas cruciais no final.

continua após a publicidade

O Flu avançou para a fase eliminatória como segundo colocado do Grupo F e está invicto há 11 partidas, com cinco jogos sem sofrer gols nos últimos sete. Metade dos oito gols do Fluminense nos Estados Unidos foram marcados a partir dos 70 minutos de jogo, e a defesa liderada por Thiago Silva sofreu apenas um gol no segundo tempo até agora.

O Chelsea chega às semifinais do Mundial de Clubes com uma ótima fase, que inclui a conquista de um troféu europeu e a classificação para a próxima Champions League.

continua após a publicidade

A equipe de Enzo Maresca superou o Palmeiras nas quartas de final, com gols de Cole Palmer e um gol contra de Agustín Giay, apesar de um gol de Estêvão, que em breve se juntará ao clube inglês. Antes disso, o Chelsea já havia eliminado o Benfica nas oitavas.

➡️Acesse a Superbet e acompanhe as melhores odds do Mundial

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Chelsea

Semifinal — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Terça-feira, 8 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: François Letexier (árbitro); Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fabio; Ignacio, Silva, Fuentes; Xavier, Hercules, Bernal, Nonato, Rene; Arias, Cano

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro

➡️Thiago Silva manda recado para a torcida do Fluminense: ‘Fiquem tranquilos’

Depois de eliminar o Al-Hilal nas quartas, o Fluminense agora enfrenta o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes, veja que horas é a partida (Foto: Paul ELLIS / AFP)